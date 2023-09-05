Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar Gaji Fresh Graduate Telkom untuk Berbagai Posisi

Salsabila Fitrandasyifa , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |12:40 WIB
Daftar Gaji <i>Fresh Graduate</i> Telkom untuk Berbagai Posisi
Gaji fresh graduate Telkom (Foto: Telkom Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Gaji fresh graduate Telkom pastinya menarik untuk disimak sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia ini. Ada terdapat beragam posisi yang tersedia, mulai dari teknisi jaringan, insinyur teknologi informasi, hingga profesional di bidang manajemen, pemasaran, dan keuangan.

Karena Telkom Indonesia adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan ini sangat ketat. Kandidat yang sukses memiliki pendidikan yang relevan, keterampilan yang kuat, dan pengalaman yang relevan. Tak heran, gaji seorang fresh graduate pun di Telkom Indonesia cukup kompetitif yang mencakup tunjangan dan manfaat lainnya, seperti bonus, asuransi kesehatan, tunjangan makan, dan insentif lainnya.

Selain itu, gaji pegawai di Telkom Indonesia bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk jabatan, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, lokasi kerja, dan negosiasi individu. Gaji pegawainya dapat bervariasi cukup signifikan sesuai dengan jenis posisi dan departemen.

Sarana kompensasi juga dapat berbeda berdasarkan peran atau divisi. Misalnya, gaji seorang fresh graduate yang bekerja di bidang teknis atau teknologi informasi mungkin berbeda dengan yang bekerja di bidang administrasi atau manajemen. Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (5/9/2023), berikut daftar gaji di beberapa posisi di Telkom Indonesia 2023.

 BACA JUGA:

Gaji Fresh Graduate Telkom

1. Internship (fresh graduate ) : Rp 2.000.000

2. Telemarketing : Rp 3.000.000

3. Pekerja / staff : Rp 2.500.000

4. Sales : Rp 2.900.000

5. Maintenance : Rp 1.500.000

6. Administration IT Support : Rp 2.500.000

7. Billing Staff / Kasir : Rp 2.500.000

8. Technical Supervisor : Rp 1.500.000

9. Staf Promosi : Rp 1.500.000

10. Security : Rp 2.000.000

11. Front Liner : Rp 2.500.000

12. Mechanical Engineer Project Engineer : Rp 2.500.000

13. Marketing Executive Marketing Communication : Rp 2.500.000

14. Assistant Reseacher : Rp 2.500.000

