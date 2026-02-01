30 Besar SMA dengan Nilai Rata-Rata TKA Tertinggi 2025

30 Besar SMA dengan Nilai Rata-Rata TKA Tertinggi 2025. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) menghasilkan 30 sekolah yang memiliki nilai tertinggi. TKA dilaksanakan untuk memetakan dan meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

TKA yang baru diterapkan ini merupakan kebutuhan evaluasi yang sebelumnya bernama Ujian Nasional (UN). UN yang sebelumnya menjadi penentu kelulusan telah digantikan menjadi TKA dan kelulusan sepenuhnya menjadi kewenangan satuan pendidikan.

Dari hasil pelaksanaan tersebut, terdapat 30 SMA dengan nilai tertinggi. Siapa saja? Berikut ini seperti dikutip dari akun Instagram Labschoolcirendeu.official, Minggu (1/2/2026).

1. SMA Negeri Unggulan MH Thamrin - DKI Jakarta

2. SMA Negeri Cibinong - Jawa Barat

3. SMA Pradita Dirgantara - Jawa Tengah

4. SMA Negeri 8 Jakarta - DKI Jakarta

5. SMA Negeri 3 Semarang - Jawa Tengah

6. SMA Labschool Kebayoran - DKI Jakarta

7. SMA Negeri 1 Yogyakarta - DI Yogyakarta

8. SMA Negeri 5 Surabaya - Jawa Timur

9. SMA Negeri 2 Bandung - Jawa Barat

10. SMA Negeri 1 Malang - Jawa Timur