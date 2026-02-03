Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

TKA SMA Rampung Digelar, Kemendikdasmen: Pemahaman Tekstual Siswa Secara Nasional ada di Angka 49,21%

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |20:48 WIB
TKA SMA Rampung Digelar, Kemendikdasmen: Pemahaman Tekstual Siswa Secara Nasional ada di Angka 49,21%
Ilustrasi
JAKARTA - Hasil capaian kompetensi murid SMA/SMK dan sederajat dalam Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang dilaksanakan pada akhir tahun 2025 menunjukkan bahwa karakter sosial murid Indonesia telah berkembang dengan baik. Hal ini tercermin dari capaian pada mata pelajaran berbasis literasi dan nilai sosial yang relatif lebih kuat secara nasional.

Kepala Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) BSKAP Kemendikdasmen, Rahmawati, menjelaskan bahwa berdasarkan data nasional yang dihimpun dari 3.466.018 peserta didik di 43.461 sekolah, murid menunjukkan kemampuan yang baik dalam pemahaman tekstual, khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia serta mata pelajaran pilihan seperti PPKn, Antropologi, dan Geografi. 

“Murid mampu memahami penggunaan kosakata, termasuk kata serapan dari bahasa daerah maupun asing, mengidentifikasi latar, karakter, dan fenomena dalam teks fiksi maupun nonfiksi, serta menyusun kerangka atau bagan berdasarkan struktur teks,” jelas Rahmawati, Selasa (3/2/2026).

Rahmawati menjelaskan, murid juga cukup mampu menjelaskan hubungan makna antar kalimat atau paragraf dalam teks, serta memprediksi lanjutan atau akhir cerita berdasarkan bagian tertentu. Secara nasional, capaian kompetensi menunjukkan pemahaman tekstual berada pada angka 49,21 persen, pemahaman inferensial sebesar 43,21 persen, serta evaluasi dan apresiasi sebesar 45,32 persen.

“Untuk mata pelajaran pilihan seperti PPKn, yang diikuti oleh 1.087.283 peserta dari 30.745 sekolah, nilai rata-rata nasional tercatat sebesar 60,91. Sebanyak 10 persen murid berada pada kategori nilai istimewa, 15 persen kategori baik, 30,9 persen kategori memadai, dan 44,1 persen kategori kurang,” ujarnya.

Topik Artikel :
Kemendikdasmen SMA TKA SMA
