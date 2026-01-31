Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Pendidikan Prilly Latuconsina, Artis yang Kini Dapat Ribuan Tawaran Pekerjaan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |08:31 WIB
JAKARTA - Aktris Prilly Latuconsina masih menjadi perbincangan netizen usai status open to work yang ia buat di aplikasi LinkedIn. Tak disangka, Prilly langsung banjir tawaran pekerjaan hingga mencapai 30 ribu lebih koneksi di LinkedIn.

Momen itu diungkap kekasih Omara Esteghlal tersebut di Instagram-nya, @prillylatuconsina96. Ia ikut syok mengetahui banyaknya perusahaan yang tertarik untuk memberikan pengalaman kerja kepada Prilly.

“Aku mau ucapin terima kasih untuk 30 ribu connection request di LinkedIn aku. Terima kasih kalian para perusahaan, teman-teman organisasi, dan brand yang sudah reached out,” ungkap Prilly.

Sosok Prilly Latuconsina sendiri merupakan aktris papan atas yang memiliki segudang prestasi. Tak cuma sebagai aktris, wanita 28 tahun ini juga mulai menjajal dunia belakang layar sebagai produser film.

Lantas, seperti apa pendidikan dari Prilly Latuconsina, artis yang kini banjir tawaran pekerjaan usai memasang status Open to Work?

Sebelumnya, Prilly pernah bersekolah di SDIT Asy-Syukriyyah. Prilly mengenyam pendidikan di sekolah Islam ini diketahui lantaran keinginan sang ayah untuk menanamkan nilai-nilai agama sejak dini. Setelah lulus, Prilly melanjutkan sekolahnya di SMP Negeri 4 Tangerang dan SMA Negeri 7 Tangerang.

Saat duduk di bangku SMA, wanita yang sempat diisukan dekat dengan Aliando Syarief ini telah memiliki kesibukan sebagai artis. Alhasil, Prilly memutuskan untuk homeschooling bersama Kak Seto.

Halaman:
1 2
