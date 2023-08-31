Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral Momen Kocak Reaksi Guru saat Muridnya Tertidur di Kelas

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |10:31 WIB
Viral Momen Kocak Reaksi Guru saat Muridnya Tertidur di Kelas
Viral video memperlihatkan reaksi guru saat siswa ketiduran di kelas (Foto: Twitter @sosmedkeras)
A
A
A

JAKARTA - Interaksi antara murid dan guru yang terekam dalam sebuah video viral memperlihatkan tingkah lucu antar keduanya. Seorang guru yang tidak diketahui namanya merekam momen dari anak muridnya yang sedang tertidur.

Video yang diunggah akun Twitter @sosmedkeras dikutip Kamis (31/8/2023) memperlihatkan tingkah lucu antar keduanya.Terlihat sang guru mengelus kepalanya iseng.

Kemudian tak lama sang murid bangun dan acungkan jempol. Sontak, guru dan murid seisi kelas pun tertawa.

Komentar para netizen pun cukup bervariasi. Ada yang menanggapi lucu hingga mendoakan guru dan murid tersebut.

