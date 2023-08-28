Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral Pelajar SD Menangis Dibully Gegara Gemar Koleksi Unicorn, Diejek Simbol LGBT

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |13:28 WIB
Viral Pelajar SD Menangis Dibully <i>Gegara</i> Gemar Koleksi Unicorn, Diejek Simbol LGBT
Pelajar SD menangis dibully karena gemar koleksi Unicorn yang dikaitkan dengan LGBT (Foto: Twitter @sosmedkeras)




JAKARTA – Kesedihan terlihat di raut wajah pelajar SD perempuan yang mendadak viral di media sosial. Hanya karena gemar koleksi Unicorn dengan warna pelangi, dia dibully teman-temannya di sekolah. Teman-temannya mengejek lambang Unicorn dianggap simbol Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT).

Tangis pelajar berusia 8 tahun pecah usai pulang sekolah. Dia menangis saat curhat kepada ibunya di mobil.

Alasannya begitu menyedihkan, ia diledek oleh salah satu dari teman-temannya karena menggunakan pakaian serta barang unicorn karena itu lambang LGBT. Video viral yang diunggah oleh akun twitter @sosmedkeras, dikutip Senin (28/8/2023).

Video viral menampilkan seorang bocah menangis karena salah satu dari temannya mengatakan pakaian serta barang yang digunakan itu adalah lambang LGBT. Karena kejadian itu, sang anak pun meminta ibunya untuk membuang semua barang – barang unicorn favoritnya.

“Pulang sekolah nangis kejer karena satu dari temannya bilang kalau unicorn itu lambang LGBT,” tulis video tersebut.

Ibunya mengeluhkan hal itu. Semua koleksi sang anak terpaksa dibuang.

“Akhirnya anakku minta dibuang semua barangnya yang bertema unicorn,” ucap sang ibunda dengan sedih.

