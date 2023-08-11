Viral Video Guru Berjodoh dengan Murid: Dulu Siswinya Sekarang Istrinya

Guru akhirnya berjodoh dengan siswinya beberapa tahun kemudian (Foto: Twitter @kegobloganunfaedah

JAKARTA - Kalau jodoh memang tak akan ke mana-mana. Ungkapan itu mungkin yang cocok diucapkan kepada sepasang suami istri yang videonya sedang viral di media sosial. Beberapa tahun lalu, sang istri adalah murid suaminya yang berprofesi sebagai guru.

Ketika itu, sang istri masih duduk di bangku sekolah. Tidak disebutkan jenjangnya SMP atau SMA.

Ternyata waktu berlalu begitu cepat, dan mempertemukan mereka berdua lagi dalam waktu yang sudah berbeda hingga berujung pernikahan. Sang istri kini sudah dewasa dan tumbuh sebagai perempuan yang cantik.

"Dulu siswinya, sekarang istrinya," tulis akun Twitter @kegobloganunfaedah dikutip Sabtu (12/8/2023).