KAMPUS

Literasi Keuangan dan Generasi Z

Kamis, 10 Agustus 2023 |10:40 WIB
Literasi Keuangan dan Generasi Z
Foto: Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA.
JAKARTA - Literasi dan inklusi keuangan merupakan aspek yang sangat penting dan harus dikenal dalam mengelola keuangan setiap individu. Literasi keuangan adalah menyangkut tentang pengetahuan, keterampilan, serta keyakinan yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku individu dalam mengambil keputusan keuangannya.

Literasi keuangan adalah kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk memahami dan mengelola keuangan baik pribadi atau keluarga dengan baik. Hal ini mencakup keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang tepat, seperti memilih produk keuangan, mengelola hutang, membuat anggaran, dan menabung atau berinvestasi. Dengan literasi keuangan yang baik, seseorang dapat mempersiapkan masa depan yang lebih cerah dengan mengembangkan investasi yang tepat dan merencanakan dana pensiunnya kelak.

Literasi keuangan dapat mempengaruhi banyak aspek didalam berperilaku, dimana salah satunya adalah perilaku keuangan. Perilaku keuangan merupakan suatu sikap atau cara seseorang dalam mengelola keuangannya, perilaku keuangan yang buruk dapat berdampak negatif terhadap produktivitas pekerjaan mereka, dimana hal tersebut biasanya dipengaruhi oleh stress akibat masalah keuangan. Masalah keuangan yang biasanya dihadapi seseorang misalnya seperti hutang berlebih, pengeluaran berlebih, penggunaan kartu kredit yang tidak bijaksana, keputusan pengeluaran keuangan yang buruk, serta pendapatan yang tidak memenuhi kebutuhan.

