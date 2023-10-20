Karina Dinda Lestari Selingkuhan Andy Wahab Dikenal Berprestasi Sejak di Bangku SMA

JAKARTA - Baru-baru ini warganet dihebohkan dengan kisah hubungan terlarang antara Karina Dinda Lestari, seorang dokter cantik istri dari perwira polisi, Iptu AH. Ia dikabarkan selingkuh dengan Andy Wahab, seorang dokter teman kuliahnya.

Ia dilaporkan oleh sang suami atas kasus tersebut. Diketahui Karina ketahuan berselingkuh dengan Andy Wahab saat suaminya sedang melakukan pendidikan militer.

Sejak di usia sekolah sekolah, Karina adalah murid yang berprestasi. Diketahui juga selain berprofesi sebagai dokter, ia adalah Top 10 Puteri Indonesia Sulawesi Selatan tahun 2014 mewakili Pinrang.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (20/10/2023), Karina mengenyam pendidikan di SMA Negeri 11 Unggulan Pinrang. Semasa sekolah, ia adalah siswa yang meraih juara 1 umum di angkatannya.

Karina bahkan mendapatkan banyak kemenangan dalam kompetisi yang diikutinya. Ia pernah menjadi Juara I Post Test LCC 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara Sulsel 2013, Juara I Olimpiade Sains Biologi Kabupaten Pinrang 2013, dan Juara 3 Jilc Sains Competition.

Prestasinya tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga non-akademik seperti kontes kecantikan Runner up II Ana' dara Kallolona Pinrang 2013, Juara I Pemilihan Model Semangat Merah Putih 2014, Juara I Lomba Busana Adat Kabupaten Pinrang 2014, Juara I Pemilihan Puteri Indonesia Pinrang 2014, dan Juara 3 Lomba Fotografi UKM fokus Parepare 2014.