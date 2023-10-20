Unhas Klarifikasi Kasus Karina Dinda Lestari yang Selingkuh dengan Andy Wahab

JAKARTA - Seorang dokter yang mengenyam studi di Universitas Hasanuddin, Karina Dinda Lestari tersandung kasus selingkuh dengan sesama mahasiswa kedokteran di kampus yang sama, yaitu Andy Wahab. Karina Dinda Lestari merupakan istri perwira polisi berparas cantik. Dia dilaporkan sang suami yang memergoki mereka berdua sedang bermesraan.

Karina Dinda Lestari merupakan lulusan dokter luar negeri yaitu China. Perselingkuhan ini terungkap setelah sang suami pulang usai menjalani pendidikan perwira. Dia mendapati sang istri berduaan dengan laki-laki lain.

Civitas akademik Universitas Hasanuddin Makassar membenarkan keduanya adalah mahasiswa Unhas yang tengah menempuh pendidikan kedokteran. Karina Dinda Lestari merupakan seorang dokter lulusan luar negeri dan melanjutkan pendidikan dokter spesialisnya di fakultas kedokteran Unhas. Begitupun dengan pria selingkuhannya merupakan seorang mahasiswa kedokteran yang satu angkatan dengan Karina Dinda Lestari.

“Memang yang perempuan ini (Karina Dinda Lestari) alumni dari luar sedang melakukan penyelesaian dokternya, semacam coas. Kalau coas di sini biasanya 2 tahun. Dari tahap bagian per bagian harus dilewati semua,” kata Humas Unhas Ahmad Bahar dikutip Jumat (20/10/2023).