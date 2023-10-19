Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Karina Dinda Lestari, Dokter Cantik yang Selingkuh

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |18:02 WIB
Riwayat Pendidikan Karina Dinda Lestari, Dokter Cantik yang Selingkuh
Riwayat pendidikan Karina Dinda Lestari (Foto: Instagram)
JAKARTA - Riwayat pendidikan Karina Dinda Lestari menarik untuk diketahui. Dokter cantik ini menjadi perbincangan publik di media sosial beberapa hari ini. Pasalnya, ia dilaporkan ke polisi oleh suaminya sendiri karena diduga berselingkuh dengan mahasiswa kedokteran.

Karina Dinda Lestari adalah istri dari seorang perwira polisi, Iptu AH. Wanita kelahiran Pare-pare, 3 Mei 1997 ini juga berprofesi menjadi seorang dokter. Diduga, dirinya berselingkuh dengan mahasiswa Universitas Hasanuddin saat suaminya sedang menjalani pendidikan perwira.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (19/10/2023), Karina pernah mengikuti ajang kecantikan, Puteri Indonesia tahun 2014. Ia adalah salah satu dari top 10 besar Puteri Indonesia Sulawesi Selatan 2014 mewakili Pinrang.

 

Riwayat Pendidikan dan Prestasi Karina Dinda Lestari

Sejak bangku sekolah, Karina dikenal siswa yang pintar dan memenangkan banyak lomba atau kejuaraan. Ia bersekolah di SMA Negeri 11 Unggulan Pinrang, salah satu sekolah unggulan yang terkenal meluluskan murid berprestasi.

Selama sekolah Karina juga menjadi siswi berprestasi. Ia pernah memenangi Juara I post test LCC 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara Sulsel 2013, Juara I olimpiade Sains Biologi Kabupaten Pinrang 2013, Juara 3 Jilc Sains Competition dan ia juga menjadi Peringkat 1 Umum di SMAN 11 Unggulan Pinrang.

Tak hanya bidang akademik, Karina juga memiliki prestasi bidang non-akademik. Selain menjadi Puteri Indonesia, sebelumnya ia pernah mengikuti beberapa kontes kecantikan seperti Runner up II Ana' dara Kallolona Pinrang 2013, Juara I Pemilihan Model Semangat Merah Putih 2014, Juara I Lomba Busana Adat Kabupaten Pinrang 2014, Juara I Pemilihan Puteri Indonesia Pinrang 2014, Juara 3 Lomba Fotografi UKM fokus Parepare 2014.

