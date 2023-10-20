Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Karina Dinda Lestari Ternyata Dokter Lulusan Terbaik dari China

Arsitta Dwi Pramesti , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |22:15 WIB
Karina Dinda Lestari Ternyata Dokter Lulusan Terbaik dari China
Karina Dinda Lestari merupakan siswa dan mahasiswa berprestasi (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Nama Karina Dinda Lestari sedang ramai diperbincangkan oleh warganet sebab kasus perselingkuhannya dengan mahasiswa Universitas Hasanuddin. Di balik keretakan rumah tangganya, Karina merupakan sosok dokter yang memiliki karir gemilang. Penasaran bagaimana perjalanan kariernya? Simak laporannya berikut!

Setelah lulus dari SMA Negeri 11 Unggulan Pinrang, Karina melanjutkan pendidikan dengan memilih jurusan kedokteran di Liaoning Medical University (UML) di China. Wanita kelahiran tahun 1997 ini kemudian melanjutkan pendidikan magisternya di Universitas Hassanudin Makassar dengan mengambil spesialis bedah. Saat ini Karina sedang menjalani pendidikan spesialis bedahnya saat tersandung kasus perselingkuhan dengan mahasiswa kedokteran di universitas tersebut.

 BACA JUGA:

Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (20/10/2023), saat menjalani masa kuliah di China, Karina menjadi dokter lulusan terbaik di angkatannya. Prestasi ini tak mengherankan lantaran semenjak di bangku sekolah, Karina memang kerap menoreh prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik.

Saat di bangku SMA, memenangkan Juara I post test LCC 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara Sulsel 2013, Juara I olimpiade Sains Biologi Kabupaten Pinrang 2013, Juara 3 Jilc Sains Competition dan ia juga menjadi Peringkat 1 Umum di SMAN 11 Unggulan Pinrang. Sungguh sebuah prestasi yang gemilang, bukan?

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
