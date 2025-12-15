Viral Guru SD di Brebes Nonton Konser Dewa 19 Pakai Dana BOS, Netizen: Ana-Ana Bae

JAKARTA – Viral di media sosial sejumlah guru sekolah dasar (SD) di Brebes, Jawa Tengah, menonton konser Dewa 19. Sayangnya, biaya untuk menonton konser tersebut diduga menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Informasi tersebut langsung menyebar luas di dunia maya. Berdasarkan informasi yang beredar, sekolah yang dimaksud adalah SDN Wanasari. Harga tiket konser diketahui bervariasi, mulai dari Rp300.000 hingga Rp600.000 per orang. Sementara itu, terdapat pula informasi lain yang menyebutkan harga tiket Rp130.000 per lembar.

Aksi tersebut menuai kecaman dari warganet. Salah satunya disampaikan oleh pemilik akun Fadholi_Ambar.

“Duh, gimana ini? Ana-ana bae (Aduh, bagaimana ini? Ada-ada saja),” ujarnya, seperti dikutip pada Senin (15/12/2025).

Ia menyarankan agar para guru tidak memaksakan diri jika ingin menonton konser tanpa biaya. Menurutnya, alternatif hiburan lain masih bisa dimanfaatkan.

“Kalau tidak ada biaya, bisa nonton lewat YouTube. Kalau tidak punya pulsa, sini saya tethering,” ujarnya dengan logat Brebes.

Berikut sejumlah komentar warganet yang ramai diperbincangkan: