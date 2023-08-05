Viral Video Siswa Kelas 1 SD Pimpin Upacara, Kecil-Kecil Cabe Rawit lho

JAKARTA - Tingkah menggemaskan siswa kelas 1 SD terlihat pada sebuah video viral di media sosial. Siswa SD perempuan kelas 1 itu melangkah tegap dan gagah ketika memimpin upacara.

Tubuhnya yang mungil membuat netizen gemas. Dengan mengenakan kerudung dan seragam putih merah, si kecil imut itu memakai topi SD dan bersuara lantang.

“Siap grak!”

BACA JUGA:

Suaranya terekam di video yang dikutip Minggu (6/8/2023). Hebatnya, jiwa kepemimpinannya sudah terlihat sejak kecil.

Terbukti semua teman-temannya dengan rapi dan kompak mengikuti instruksi dari si kecil. Tidak diketahui pasti di mana lokasi sekolah tersebut, namun netizen ramai berkomentar seperti dikutip dari akun Instagram @MoslemDay.