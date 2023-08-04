Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ahli Ingatkan Fungsi ChatGPT untuk Riset dan Pendidikan, Jangan Ketergantungan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 04 Agustus 2023 |13:17 WIB
Ahli Ingatkan Fungsi ChatGPT untuk Riset dan Pendidikan, Jangan Ketergantungan
ChatGPG bermanfaat untuk riset dan pendidikan (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - ChatGPT dapat menjadi alat bantu kehidupan termasuk di dunia pendidikan. Namun para ahli mengingatkan dampaknya bisa membuat individu menjadi ketergantungan.

Guru Besar Teknik Komputer Universitas Indonesia, Riri Fitri Sari, menyebut penggunaan ChatGPT harus diantisipasi secara khusus dalam konteks akademik jangan sampai malah menjadi ketergantungan. Menurutnya, teknologi AI harus dimanfaatkan untuk mempermudah media pembelajaran.

"Dengan adanya Chat GPT, respons mahasiswa terlihat lebih rapi, tetapi kita harus berhati-hati agar penggunaan AI ini tidak membuat kita tergantung dan harus tetap menjadi media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan," ujarnya kepada wartawan, Jumat (4/8/2023).

 BACA JUGA:

Riri menilai ChatGPT memiliki kecenderungan untuk memberikan jawaban yang kurang sesuai dengan bahan pelajaran. Maka diperlukan evaluasi menggunakan alat lain dan perlu juga memberikan batasan ada ChatGPT dalam lingkup akademik.

"Bukan hanya melakukan hal-hal yang mudah, tapi mengarahkan kemana mesin itu dapat membantu kita membangun kebudayaan dan peradaban," kata Riri.

 BACA JUGA:

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pun memberi peringatan terkait bahaya yang bisa dihasilkan oleh teknologi berbasis model bahasa yang sangat pintar ini. Perekayasa Ahli Madya Pusat Riset Sains Data dan Informasi BRIN, Asril mengatakan bahwa ChatGPT selain bisa menjadi alat bantu juga bisa memberikan dampak buruk. Untuk itu masyarakat perlu memperhatikan beberapa hal ketika menggunakannya.

Asril menyarankan pengguna harus memenuhi kaidah etika dan menghindari memasukkan data yang bersifat pribadi. Fungsi verifikasi oleh pengguna juga wajib dilaksanakan untuk mengukur apakah informasi ChatGPT tepat atau tidak.

"Kalau kita mendapatkan informasi dari chatGPT juga harus bertanggung jawab jika mau menyebarluaskan dan mempublikasikannya. Kita harus transparan menyebutkan bahwa ini hasil chatGPT sebagai disclaimer," kata Asril.

AI sebagai teknologi menurutnya harus aman, terpercaya, tidak merusak lingkungan dan tidak melanggar nilai-nilai. Asril menekan bahwa semua teknologi yang ada harus mengikuti basis nilai-nilai Pancasila dan memiliki etika dalam penggunanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/65/3130443/strategi_komunikasi-VLW1_large.jpg
Strategi Komunikasi Krisis di Era Digital: Komunikasi sebagai Senjata Reputasi di Era Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/07/06/65/1918904/apa-kabar-pengembangan-iptek-di-indonesia-vPeSPbdurd.jpg
Apa Kabar Pengembangan Iptek di Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/02/22/65/1863012/kolaborasi-antara-human-resources-dengan-teknologi-bisa-tingkatkan-produktivitas-perusahaan-huS7UgyIor.jpg
Kolaborasi Antara Human Resources dengan Teknologi Bisa Tingkatkan Produktivitas Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/11/09/65/1537145/guru-perlu-melatih-siswa-jadi-lebih-kreatif-LcUDr5RLv9.jpg
Guru Perlu Melatih Siswa Jadi Lebih Kreatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/11/09/65/1537136/gunakan-tik-secara-kreatif-mVhaFeCq8a.jpg
Gunakan TIK Secara Kreatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/11/09/65/1537111/indonesia-berpotensi-hasilkan-banyak-tenaga-tik-6Cu0E7Ngph.jpg
Indonesia Berpotensi Hasilkan Banyak Tenaga TIK
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement