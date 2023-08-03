Mahasiswa Korban Kabel Fiber Optik Tulis Surat ke Jokowi: Tenggorokan Saya Rusak Parah

JAKARTA - Mahasiswa korban kabel fiber optik tulis surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menko Polhukam RI Mahfud MD. Dalam suratnya, mahasiswa bernama Sultan Rif’at Alfatih (20 tahun) menjelaskan kondisi dirinya hingga menuntut keadilan.

Sultan Rif’at Alfatih merupakan mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) Malang. Sultan menjadi korban kabel fiber optik yang menjuntai dan terkena lehernya di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan pada Kamis 5 Januari 2023.

Kini kondisinya memprihatinkan karena selama tujuh bulan hanya bisa makan dan minum melalui selang di hidungnya.

Surat tersebut ditulis tangan langsung oleh Sultan pada Rabu (2/8/2023) meski kondisinya masih sangat memprihatinkan.

Dalam suratnya itu, Sultan mengatakan, kondisinya tidak baik-baik saja. Sebabnya, pasca terkena kabel fiber optik yang menjuntai di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta seratan, dia harus makan dan minum melalui selang NGT Silikon yang dimasukkan ke dalam hidungnya.

"Area tenggorokan saya mengalami kerusakan parah yang mengakibatkan rusaknya saluran makan dan saluran pernafusan saya," ujar Sultan dalam suratnya.

"Kepada pak Jokowi dan pak Mahfud MD, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada bapak-bapak sekalian," tulisnya.

Sultan melanjutkan dalam surat untuk Jokowi dan Mahfud MD itu, dia ingin cepat sembuh dan diobati secepatnya sehingga bisa kembali produktif, kembali kuliah, dan kembali melakukan aktivitas layaknya manusia normal. Maka itu, dia ingin pihak yang bersangkutan itu bertanggung jawab atas kelalaian yang telah dilakukannya tersebut.

"Saya ingin secepatnya kasus ini diakhiri dengan mendapatkan keadilan seadil-adilnya bagi saya dan keluarga agar kami tak menjadi konsumsi publik lagi," tulis Sultan.

Sultan menambahkan, pihak bersangkutan diminta melihat data dan fakta yang terjadi sebenarnya agar proses decision making, negosiasi dengan keluarganya bisa berjalan dengan objektif, adil, tak merugikannya dan keluarganya.

Berikut isi surat Sultan yang ditujukan kepada Jokowi dan Mahfud MD: