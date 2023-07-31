Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Profil dan Pendidikan Istri Anies Baswedan

Cita Zenitha , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |15:44 WIB
Profil dan Pendidikan Istri Anies Baswedan
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Profil dan pendidikan istri Anies Baswedan yakni Fery Farhati menjadi sorotan publik menyusul naiknya sang suami menjadi bakal calon presiden RI (Bacapres) 2024.

Adapun, Anies Baswedan dan Fery Farhati pertama kali bertemu ketika keduanya masih menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM). Keduanya lantas melangsungkan pernikahan pada 11 Mei 1996.

-Berikut ini profil dan pendidikan istri Anies Baswedan:

Meski kerap mendampingi sang suami dalam berbagai kesempatan, Fery Farhati juga memiliki karir yang gemilang. Berikut adalah profil dan pendidikan istri Anies Baswedan yang tidak banyak orang tahu.

Fery Farhati Ganis merupakan seorang akademisi kelahiran 6 Agustus 1971 di Kuningan, Jawa Barat. Ia meraih gelar Sarjana S1 Fakultas Psikologi di UGM. Setelah itu, melanjutkan studi magister di bidang Applied Family and Child Studies di Northern Illinois University (NIU), Amerika Serikat.

Halaman:
1 2 3
