HOME EDUKASI KAMPUS

Ngeri! Ini Penampakan Kerangka Pasien Pengidap Kanker Tulang

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |23:02 WIB
Ngeri! Ini Penampakan Kerangka Pasien Pengidap Kanker Tulang
Kerangka pasien pengidap kanker tulang (foto: dok wowfact.id)
A
A
A

KANKER memang memiliki banyak jenis dan gejala, meskipun rata-rata menyerang orang dewasa. Kanker tulang terjadi ketika sel berkembang tak terkendali dan tidak normal. Dalam jumlah besar, secara umum dikenal dengan tumor di tulang.

Osteosarcoma adalah urutan kedua dari jenis kanker tulang yang paling sering terjadi. Penyakit ini tergolong berbahaya dan berkembang cepat. Osteosarcoma dapat menyebar dengan cepat dan menjadi fatal jika tidak ditangani segera.

Sebuah akun media sosial @wowfact.id memposting foto tengkorak kepala manusia yang diduga mengidap kanker tulang. Penampakan tersebut tak enak untuk dipandang, pasalnya tengkorak tersebut terdapat seperti sejumlah karang kecil yang berada di tengkorak tersebut.

"Segini ganasnya kanker tulang merusak susunan tulang seorang ketika dalam keadaan hidup, bayangkan betapa sakitnya jika tulang kalian menusuk dari dalam, konten di atas adalah kerangka pasien pengidap kanker tulang!," tulis @wowfact.di yang dilansir pada Jumat (21/7/2023).

Perlu diketahui, ciri-ciri kanker tulang memang hampir mirip dengan radang sendi. Meskipun tergolong langka, kanker tulang bisa menyerang anak-anak hingga orang dewasa. Ada 3 jenis utama kanker tulang yaitu osteosarcoma yang menyerang anak-anak dan dewasa muda, sarkoma ewing yang menyerang orang dengan rentang usia 10-20 tahun, dan chondrosarcoma yang menyerang pada individu lebih tua.

Halaman:
1 2
