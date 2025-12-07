Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral Siswa SD Bongkar Celengan Hasil Cabut Uban Pak Guru untuk Korban Sumatera

Rani Hardjanti , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |10:56 WIB
Viral Siswa SD Bongkar Celengan Hasil Cabut Uban Pak Guru untuk Korban Sumatera
Viral Siswa SD Bongkar Celengan Hasil Cabut Uban Pak Guru untuk Korban Sumatera. (Foto: IG Merawat Papua)
JAKARTA - Viral sebuah video siswa dari Papua yang biasa disapa Pace Pison membongkar celengannya. Keputusan itu ia lakukan untuk membantu korban banjir di Sumatera.

Sedianya, Pace Pison menabung untuk membeli tiket ke Jayapura. Ia dan keluarga berencana merayakan Natal di Jayapura. Sebelum menyumbangkan tabungannya, sang ayah kembali memastikan niat baik Pace Pison.

“Dia mau main ke Pantai Amai, minum air kelapa, dan main di Danau Sentani. Tapi setelah lihat berita banjir Sumatera, pace kecil ini berubah pikiran,” demikian dikutip dari MerawatPapua, Minggu (7/12/2025).

Dia sempat bertanya kepada sang ayah, “Kalau rumah mereka hanyut, mereka tidur di mana?” Sang ayah menjelaskan bahwa para korban tinggal di pengungsian. Bahkan, Pace Pison belum mengerti apa itu tenda darurat.

Namun niat Pace Pison tetap bulat untuk membuka celengan Doraemon miliknya. Setelah dihitung, total yang terkumpul adalah Rp1.653.000.

