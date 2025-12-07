Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Viral, Mahasiswa UIN Ciputat Dsk Korban Banjir Sumatera Boleh Makan Gratis di Warteg Ini

Rani Hardjanti , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |15:23 WIB
Viral, Mahasiswa UIN Ciputat Dsk Korban Banjir Sumatera Boleh Makan Gratis di Warteg Ini
Viral, Mahasiswa UIN Ciputat Dsk Korban Banjir Sumatera Boleh Makan Gratis di Warteg Ini. (Foto: IG Muhammad Arkan)
A
A
A

JAKARTA - Mahasiswa dan mahasiswi UIN Ciputat dan sekitarnya yang berasal dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bisa makan gratis di sebuah Warung Tegal (Warteg) bernama Warteg Karunia Bahari.

warteg

“Caranya, tinggal tunjukkan postingan ini, Kartu Tanda Mahasiswa, dan asalnya dari mana. Bisa langsung makan gratis,” ujar influencer otomotif Muhammad Arkan, seperti dikutip Minggu (7/12/2025).

Menurutnya, para mahasiswa boleh makan satu porsi di tempat dan satu porsi untuk dibawa pulang. “Jangan sampai kelaparan ya. Maaf cuma bisa bantu ini, semoga sedikit meringankan,” ujarnya.

warteg

Ia juga meminta agar postingannya dibagikan supaya para mahasiswa UIN yang sedang tidak mendapat kiriman dari orangtua di daerah bencana dapat terbantu. Postingan ini pun langsung viral.

Komentar warganet pun membanjiri kolom komentar 

 

