Kembangkan Entrepreneurship, FTUI Buka Program Innovation Into Invention

JAKARTA- Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) memperpanjang program Innovation Into Invention (i3) hingga 29 Juni 2023. Program yang dikhususkan bagi mahasiswa FTUI ini, bertujuan mengembangkan ide menjadi sebuah bisnis.

Dekan FTUI, Prof Heri Hermansyah mengatakan, pada program ini, para peserta akan diberikan pelatihan secara intensif dari para mentor alumni FTUI. Terlebih, para alumni ini merupakan mereka yang telah sukses menjalankan startup hingga bisnisnya masing-masing.

”UI sudah mengukuhkan diri sebagai Entrepreneurial University. Program i3 FTUI adalah perwujudan salah satu program unggulan prioritas FTUI, yaitu pengembangan entrepreneurship bagi mahasiswa," ujar Heri, Jumat (23/6/2023).

Dikatakannya, program ini sudah berjalan sejak tahun 2022. Di mana, program tersebut merupakan langkah FTUI membedah kemampuan mahasiswa teknik bergelut dalam dunia enterpreuner.

"Program inkubasi bisnis ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2022 di bawah unit Wirausaha dan Inovasi FTUI yang memang berfokus pada penguatan entrepreneurship keteknikan, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan minat entrepreneurship di lingkungan FTUI,” ungkapnya.