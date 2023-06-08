Ucok Baba Hadiri Wisuda Anaknya, Berlangsung Kocak dan Haru

JAKARTA - Komedian Ucok Baba menghadiri wisuda anaknya Adam Mayansyah Batubara. Putra Ucok Baba itu telah selesai menempuh pendidikan di SMK Al-Muhtadin Depok dengan jurusan Teknik Komputer Jaringan.

Kabar mengenai hal ini dibagikan Ucok Baba melalui kanal YouTube miliknya. Dalam video itu, tampak Ucok Baba memperlihatkan momen persiapan hingga jalannya wisuda anaknya.

Sebelum berangkat mengikuti wisuda, sang ibu membantu Adam merapikan kemeja dan jas yang akan dikenakannya. Ucok Baba juga mengenakan jas hitam serupa dengan Adam.

Setibanya di tempat wisuda, Ucok Baba melempar guyon yang disambut tawa dari para wali murid yang hadir.

Selain itu, Ucok Baba juga diminta memberikan sambutan pada acara tersebut mewakili wali murid. Dalam sambutannya, Ucok Baba juga melempar guyon yang memancing tawa hadirin.

"Saya diminta menjadi perwakilan wali murid. Meskipun kecil tapi tetap saja wali murid. Kecil-kecil cabe rawit," ujar Ucok Baba yang disambut tawa dan tepuk tangan dari para murid dan wali, sebagaimana dilihat pada Kamis (8/6/2023).

Mengakhiri sambutannya, Ucok Baba menitipkan pesan kepada para murid untuk menjaga sikap dengan tidak sombong, terutama kepada para guru meski nanti tak lagi bersekolah di sana.

BACA JUGA: Viral Wisudawan Ditinggal Ayah Meninggal Tepat di Hari Wisuda

"Jangan sombong, nanti kalau bertemu lagi dengan gurunya harus disapa," kata Ucok Baba.