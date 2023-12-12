Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Viral! Begini Aksi Nenek Bawakan Bunga saat Hadiri Wisuda Cucunya

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |12:20 WIB
Viral! Begini Aksi Nenek Bawakan Bunga saat Hadiri Wisuda Cucunya
Aksi nenek saat hadiri wisuda cucunya menjadi viral (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA - Seorang nenek mendadak viral saat menghadiri wisuda cucunya. Tentu saja wisuda salah satu jadi momen paling ditunggu dan berharga oleh mahasiswa dan keluarga.

Sebuah video viral yang diunggah di akun Twitter @sosmedkeras, dikutip Selasa (12/12/2023) membagikan momen wisuda di sebuah universitas. Biasanya, para wisudawan didampingi oleh orangtua atau keluarga besar, seorang wisudawan terlihat didampingi oleh sang nenek.

 BACA JUGA:

Di momen yang diabadikan diunggah oleh akun Tiktok @depiaarini, terlihat seorang nenek dengan sabar menunggu cucunya keluar gedung. Nenek itu terlihat sendiri tanpa ditemani pihak keluarga lain. Seorang nenek ingin menyambut cucunya yang resmi wisuda, nenek berbaju biru berdiri termenung di depan Gedung. Di tangannya tampak ada sebuah buket bunga berukuran sedang sebagai simbol hadiah untuk cucunya.

Nenek tersebut sempat kebingungan ketika cucunya tak segera keluar. Beberapa kali ia mengamati wisudawan yang berlalu lalang di sekitarnya. Meski harus menunggu sedikit lebih lama, nenek tersebut tetap tak terlihat marah. Sorot matanya terlihat tulus menunggu cucu tersayangnya datang menghampirinya.

Aksi manis nenek tunggui cucunya ini jadi sorotan publik. Video yang dibagikan oleh akun Twitter @sosmedkeras, pada Minggu, (10/12/2023) ini sudah diputar hingga 387,1 ribu kali oleh pengguna Twitter dan banjir dipenuhi komentar warganet.

 BACA JUGA:

"Ya Allah jadi keinget almarhum nenek," tulis warganet.

"Sederhana tapi bikin iri," tulis warganet.

Halaman:
1 2
