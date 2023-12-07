Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kisah Sedih Pendaki Cantik Duta Genre Tanah Datar Jadi Korban Erupsi Gunung Marapi, Tak Sempat Wisuda

Timothy Gishelardo , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |14:57 WIB
Kisah Sedih Pendaki Cantik Duta Genre Tanah Datar Jadi Korban Erupsi Gunung Marapi, Tak Sempat Wisuda
Kisah pendaki cantik yang meninggal dalam erupsi Gunung Marapi dan tak sempat wisuda (Foto: istimewa)
JAKARTA – Erupsi Gunung Marapi yang terjadi pada Minggu (3/12/2023) memakan banyak korban. Yasirli Amri alias Serli menjadi salah satu korban yang meninggal akibat bencana alam tersebut. Diketahui bahwa Serli adalah pelajar yang berprestasi dan pernah menjadi Duta Genre Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2020 lalu.

Terkini, korban jiwa dilaporkan akibat erupsi Gunung Marapi sudah mencapai 23 orang. Serli masuk ke dalam 23 orang yang meninggal tersebut.

Pada saat ditemukan, Serli berada di dekat Tugu Abel Tasman yang berada di puncak Gunung Marapi pada Selasa, 5 Desember 2023 pukul 17.00 WIB. Tim SAR gabungan yang sedang melakukan evakuasi dan menyisir lokasi Tugu Abel Tasman menemukan pendaki cantik itu yang sudah tidak bernyawa.

Diketahui bahwa Serli adalah anak kedua dari dua orang bersaudara yang hidup di Padang, Sumatera Barat. Serli merupakan seorang mahasiswa yang terkenal aktif dan berprestasi. Korban sendiri sebenarnya akan melaksanakan wisuda dalam waktu dekat setelah dirinya menghabiskan janjang perkuliahannya sebagai seorang mahasiswi Politeknik Negeri Padang (PNP).

 BACA JUGA:

Duta Genre Tanah Datar

Serli sendiri juga pernah menjadi Duta Genre Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2020. Melansir dari laman Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kamis (7/12/2023), Duta Generasi Berencana (GenRe) adalah sosok remaja yang menjadi contoh dan mengajarkan remaja lainnya untuk menjauhi pernikahan dini, seks pra nikah dan menghindarkan dari penyalahgunaan narkoba, agar terbentuk remaja tangguh dan berkontribusi dalam pembangunan. Program ini diluncurkan oleh pemerintah dan di bawah naungan BKKBN.

Serli sendiri dikenal aktif di berbagai organisasi yang dijalaninya. Dirinya banyak mengikuti organisasi di dalam kampus dan juga organisasi di luar kampus seperti menjadi Duta Genre Kabupaten Tanah Datar Tersebut.

 BACA JUGA:

Korban melakukan pendakian ke Gunung Marapi bersama teman-teman kampusnya. Mereka mendaki pada hari Jumat (1/12/2023) dan berencana untuk turun pada hari Minggu (3/12/2023). Tetapi takdir berkata lain, Gunung Marapi mengalami Erupsi dan Serli menjadi salah satu korbannya.

Halaman:
1 2
