Momen Anak Ferdy Sambo Tribrata Putra Wisuda Akpol 2023

JAKARTA – Tribrata Putra Sambo, anak Ferdy Sambo menjalani wisuda Bhayangkara Taruna. Walaupun ia tidak ditemani orangtua lantaran sedang menjalani hukuman yang menjeratnya, namun prosesi tetap berjalan khidmat.

Dilansir dari sosial media Instagram resmi, Kamis (30/11/2023), Tribrata tampak sedang menjalani wisuda di Lapangan Sapta Marga, Kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Selasa (28/11/2023). Tribrata terlihat lesu saat dihampiri oleh Edhy Prabowo, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Alasannya karena kedua orangtuanya tidak dapat bisa menghadiri wisudanya.

BACA JUGA:

Walaupun demikian, Trisha Eungelica A. Sambo atau sang kakak turut menghampiri untuk menyemangatinya. Raut lesu berubah senyum kemilau, bahwa ia tahu setidaknya ada yang turut merayakan wisudanya saat itu juga dari keluarganya.

Berbagai macam komentar netizen pun mencuat setelah mengetahui hal ini. Ada yang mengkritik Edhy karena bisa keluar di tengah hukuman, ada juga yang berfokus kepada Tribrata.

BACA JUGA:

“Aku fokus ke Tribrata, kasian tau org tua di penjara dia di asrama, saat wisuda sdh di hukum. Itulah orang tua berbuat harus ingat dampak ke anak & istri,” ucap netizen.