2 Mahasiswa RI Jadi Wisudawan Terbaik Universitas Al-Azhar Kairo

JAKARTA - Kabar baik datang dari putra bangsa di Mesir. Dalam Wisuda Internasional ke-2 untuk Mahasiswa Asing Universitas Al-Azhar yang diselenggarakan Markaz Tathwir di Al-Azhar Conference Center, Cairo, dua mahasiwa asal Indonesia berhasil menjadi tiga besar wisudawan terbaik dari 1.500 wisudawan yang berasal dari 39 negara.

Keduanya adalah Muhammad Sakho Fairuz Adabi dan Ihya Muthmainna Fathillah Hanafi.

“Alhamdulillah, kalau perasaan saya mungkin campur aduk, antara haru, bahagia, bersyukur. Haru karena perjalanan ini penuh dengan doa, dengan usaha, dengan dukungan dari keluarga sama temen-temen, (sehingga) akhirnya bisa mencapai titik ini,” ujar mahasiswa jenjang sarjana Jurusan Syariah Islamiyah ini, dikutip dari keterangan PPI Dunia, Senin (11/11/2024).

Untuk bisa menggapai posisi yang membanggakan ini, sosok yang pernah mengenyam pendidikan di Turki ini menyebut bahwa jalur langit berupa doa dari orang tua adalah hal yang sangat berpengaruh dan powerfull bagi kesuksesannya.

“Dari jalur langit sendiri terutama, paling penting dan paling powerfull menurut saya adalah doa dari ibu dan abah saya. Doa mereka yang sangat tulus menjadi kekuatan terbesar saya dalam menuntut ilmu. Bahkan, saya tau sendiri bahwa ibu dan abah saya mendoakan anaknya setiap hari dan mengirimkan (surat) al fatihah 40 kali untuk kesuksesan anak-anaknya,” jelasnya.

Senada dengan Fairuz, Ihya yang merupakan mahasiswi asal Kalimantan Selatan ini mengaku bangga dan bersyukur atas pencapaiannya menjadi wisudawan terbaik.

”Sebagai salah satu wisudawan terbaik, tentu saja perasaan saya sangat senang dan bersyukur, apalagi ini merupakan harapan saya ketika baru memulai study di Al-Azhar. Hadiah ini saya persembakan untuk orang tua saya yang selalu men-support setiap langkah yang saya ambil dan senantiasa mendoakan (saat) siang dan malam untuk kebahagiaan anak-anaknya,” ujarnya,

Ketika ditanya tentang cara agar bisa meraih hasil yang maksimal dalam menempuh pendidikan di Al-Azhar, sosok mahasiswi yang juga hafizah 30 juz Al-Qur’an ini menyebut bahwa adab terhadap ilmu dan guru merupakan hal yang paling penting.