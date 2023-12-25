Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Toga Mirip Veteran Perang, Wisudawan Ini Malas Jalani Wisuda

Salsabila Fitrandasyifa , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |17:08 WIB
Toga Mirip Veteran Perang, Wisudawan Ini Malas Jalani Wisuda
Toga wisudawan ini mirip veteran perang (Foto: X Sosmed Keras)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah video viral memperlihatkan momen seorang wisudawan malas untuk menjalani wisuda. Itu gara-gara topi toga yang dikenakannya mirip veteran perang.

Dikutip dari akun twitter milik sosmedkeras, Senin (25/12/2023) terlihat sebuah video momen kocak saat seseorang tidak mood wisuda karena toganya yang lebih mirip topi veteran. Saat mengenakan toga, ia menyadari bahwa topi wisuda yang seharusnya memberikan kesan anggun justru membuatnya terlihat seperti mengenakan topi veteran dari masa perang.

Pandangan bingung muncul di wajah mahasiswi tersebut, ia merasa kecewa melihat toga yang tak sesuai ekspektasi. Begitu juga dengan ekspresi heran diwujudkan dalam segerombolan teman-teman sekelas yang melihat kejadian tersebut.

Dalam postingan video tersebut banyak yang berkomentar lucu dari para netizen, “Yg dipindahin gak ada, cuma topinya diputar dari utara ke selatan” ungkap pemilik akun @bandnie, “yang dipindahin statusnya dari mahasiswi jadi fresh pengangguran” ungkap @ErlanggaAdyaksa, “Pantes peci bapak ku ilang, disini ternyata” ujar @Safiraprilianii.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/65/3084360/2-mahasiswa-ri-jadi-wisudawan-terbaik-universitas-al-azhar-kairo-2saE5i9J1D.jpg
2 Mahasiswa RI Jadi Wisudawan Terbaik Universitas Al-Azhar Kairo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/65/2947096/viral-wajah-awet-muda-wisudawan-s3-dikira-lulusan-s1-RiKPV1T6Pk.jpg
Viral! Wajah Awet Muda, Wisudawan S3 Dikira Lulusan S1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/65/2941921/mengenal-jovanka-melinda-yusuf-atlet-wushu-wisudawan-berprestasi-raih-gelar-sarjana-ekonomi-kaRNZTuisP.jpg
Mengenal Jovanka Melinda Yusuf, Atlet Wushu Wisudawan Berprestasi Raih Gelar Sarjana Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/65/2937105/viral-begini-aksi-nenek-bawakan-bunga-saat-hadiri-wisuda-cucunya-KjxWAv0fqt.jpg
Viral! Begini Aksi Nenek Bawakan Bunga saat Hadiri Wisuda Cucunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/65/2932236/bukan-buket-bunga-ini-kado-kekinian-untuk-wisudawan-sdruRuABWz.jpg
Bukan Buket Bunga, Ini Kado Kekinian untuk Wisudawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/65/2929999/momen-anak-ferdy-sambo-tribrata-putra-wisuda-akpol-2023-SrYiDKjRV1.jpg
Momen Anak Ferdy Sambo Tribrata Putra Wisuda Akpol 2023
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement