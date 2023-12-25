Toga Mirip Veteran Perang, Wisudawan Ini Malas Jalani Wisuda

JAKARTA - Sebuah video viral memperlihatkan momen seorang wisudawan malas untuk menjalani wisuda. Itu gara-gara topi toga yang dikenakannya mirip veteran perang.

Dikutip dari akun twitter milik sosmedkeras, Senin (25/12/2023) terlihat sebuah video momen kocak saat seseorang tidak mood wisuda karena toganya yang lebih mirip topi veteran. Saat mengenakan toga, ia menyadari bahwa topi wisuda yang seharusnya memberikan kesan anggun justru membuatnya terlihat seperti mengenakan topi veteran dari masa perang.

Pandangan bingung muncul di wajah mahasiswi tersebut, ia merasa kecewa melihat toga yang tak sesuai ekspektasi. Begitu juga dengan ekspresi heran diwujudkan dalam segerombolan teman-teman sekelas yang melihat kejadian tersebut.

Dalam postingan video tersebut banyak yang berkomentar lucu dari para netizen, “Yg dipindahin gak ada, cuma topinya diputar dari utara ke selatan” ungkap pemilik akun @bandnie, “yang dipindahin statusnya dari mahasiswi jadi fresh pengangguran” ungkap @ErlanggaAdyaksa, “Pantes peci bapak ku ilang, disini ternyata” ujar @Safiraprilianii.