Viral! Wajah Awet Muda, Wisudawan S3 Dikira Lulusan S1

JAKARTA - Sebuah video viral di media sosial X saat memperlihatkan sosok mahasiswi S3 yang memiliki wajah seperti Gen Z. Dia dikira lulus wisuda S1 padahal lulus S3.

Hal itu diketahui ketika seorang pria mewawancarai mahasiswi yang sedang wisuda ternyata wanita itu lulusan S3. Mahasiswi yang bernama Syifa Rana merupakan lulusan dari UMS dengan gelar Doktor ini diwawancarai oleh seorang pria yang berumur 25 tahun yang disangka sama oleh pria tersebut.

Dikutip dari akun X @kgblognunfaedh, Sabtu (30/12/2023), nampak seorang pria tersebut kaget oleh jawaban Syifa yang dikira baru lulusan S1. Seorang pria tersebut mengajak perkenalan dan bertanya-tanya kepada Syifa.

Saat Syifa menjawab umurnya, usia 25 tahun pria tersebut kaget, "Weh, umur 25 baru lulus S1 berarti ada temennya," ujar pria tersebut sambil mengelus dadanya.

"Maaf mas, saya lulusan S3," jawab Syifa sambil tertawa.

Video viral ini berawal di unggah oleh akun TikTok @umsofficialid yang diunggah kembali oleh akun X @kegblgnunfaedh, pada Kamis, (28/12/2023), 19.16 WIB ini banjir dipenuhi viewers, like dan komentar dari warganet.