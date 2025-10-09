Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Pendidikan Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Prabowo Bidang Komunikasi Lulusan S2 Oxford University

Rani Hardjanti , Jurnalis-Kamis, 09 Oktober 2025 |19:13 WIB
Pendidikan Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Prabowo Bidang Komunikasi Lulusan S2 Oxford University
Pendidikan Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Prabowo Bidang Komunikasi Lulusan S2 Oxford University. (Foto: IG Dirgayuza Setiawan)
A
A
A

JAKARTA - Latar belakang pendidikan Dirgayuza Setiawan yang dilantik sebagai Asisten Khusus Prabowo Bidang Komunikasi menjadi perhatian. Pasalnya, latar belakang pendidikan Dirgayuza Setiawan cukup mentereng, jebolan S2 Oxford University. 

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik dua asisten khusus presiden, yakni Dirgayuza Setiawan dan Agung Gumilar Saputra.

Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8 Oktober 2025). Prosesi ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 33M Tahun 2025 tentang Pengangkatan Asisten Khusus Presiden.

Berikut ini latar belakang pendidikan Dirgayuza Setiawan dikutip dari DapenRNI, Kamis (9 Oktober 2025).  

1. Pendidikan Tinggi Bachelor of Arts in Media Communications & Political Science (BA) - Melbourne University, Australia (2008-2011)

2. Executive Program in International Business/Commerce Course - Tsinghua University, China (2013)

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184858//wakil_ketua_bgn_nanik_s_deyang-hPlA_large.jpg
Jelang Nataru, Prabowo Minta Lauk MBG Diganti Daging atau Telur Puyuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184825//prabowo_dan_dasco_bahas_kesejahteraan_ojol-mqY4_large.jpg
Bertemu Empat Mata di Istana, Prabowo dan Dasco Bahas Kesejahteraan Ojol hingga Haji 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184709//prabowo-Qf6M_large.jpg
Prabowo Bawa Kabar Baik untuk Seluruh Nakes, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184688//prabowo-NU1k_large.jpg
Prabowo Minta Seskab Teddy Surati Kepala Daerah, Jangan Kerahkan Pelajar untuk Menyambutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184647//pemerintah-dil4_large.jpg
Sulap Aren Jadi Bahan Bakar, Menhut: Bukti Hutan Indonesia Mampu Jadi Energi Bersih!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184646//prabowo-kznO_large.jpg
Momen Prabowo dan Sultan HB X Naik Mobil Maung di Bantul
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement