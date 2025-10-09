Pendidikan Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Prabowo Bidang Komunikasi Lulusan S2 Oxford University

Pendidikan Dirgayuza Setiawan, Asisten Khusus Prabowo Bidang Komunikasi Lulusan S2 Oxford University. (Foto: IG Dirgayuza Setiawan)

JAKARTA - Latar belakang pendidikan Dirgayuza Setiawan yang dilantik sebagai Asisten Khusus Prabowo Bidang Komunikasi menjadi perhatian. Pasalnya, latar belakang pendidikan Dirgayuza Setiawan cukup mentereng, jebolan S2 Oxford University.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik dua asisten khusus presiden, yakni Dirgayuza Setiawan dan Agung Gumilar Saputra.

Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8 Oktober 2025). Prosesi ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 33M Tahun 2025 tentang Pengangkatan Asisten Khusus Presiden.

Berikut ini latar belakang pendidikan Dirgayuza Setiawan dikutip dari DapenRNI, Kamis (9 Oktober 2025).

1. Pendidikan Tinggi Bachelor of Arts in Media Communications & Political Science (BA) - Melbourne University, Australia (2008-2011)

2. Executive Program in International Business/Commerce Course - Tsinghua University, China (2013)