Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI

Wisuda UPH Desember 2023, Rektor Ajak Lulusan Jadi Agen Transformasi Majukan Indonesia

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |08:45 WIB
Wisuda UPH Desember 2023, Rektor Ajak Lulusan Jadi Agen Transformasi Majukan Indonesia
Susana Wisuda Universitas Pelita Harapan. (Foto doc. UPH)
A
A
A

TANGERANG - Universitas Pelita Harapan (UPH) menggelar wisuda Tahun Akademik (TA) 2022/2023 pada, Jumat (1/12/2023), memperingati kelulusan 1.728 wisudawan-wisudawati untuk periode Semester Genap.

Dengan tema 'Godly Transformational Leadership' acara ini diikuti oleh lulusan dari program Doktor, Magister, Sarjana, Sarjana Terapan, dan Diploma dari UPH Kampus Lippo Village dan UPH Kampus Pascasarjana.

Sebanyak 28 wisudawan-wisudawati dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi, termasuk Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, SIK, M.H., juga telah dilantik sebagai wisudawan terbaik program Doktor Hukum UPH yang meraih IPK 4.0.

Pelantikan wisudawan-wisudawati dilakukan oleh DR. (Hon) Jonathan L. Parapak, M.Eng., Sc., selaku Rektor UPH di Grand Chapel, UPH Kampus Lippo Village, Tangerang, dengan dihadiri jajaran Rektorat, pimpinan universitas, perwakilan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III, perwakilan senat, guru besar universitas, serta keluarga para wisudawan-wisudawati.

Dalam sambutannya, Rektor UPH mengapresiasi kepercayaan para orang tua kepada UPH sebagai tempat menimba ilmu anak-anak mereka. Rektor UPH juga menyampaikan harapannya agar para lulusan dapat menjadi para pemimpin yang membawa transformasi bagi masyarakat dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/1/3190700//nusantara_regas_salurkan_bantuan_tanggap_darurat_di_sumatra-JIfu_large.jpeg
Nusantara Regas Turun Tangan Salurkan Bantuan Tanggap Darurat di Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/11/3190662//ilustrasi_kegiatan_bongkar_muat-7FjM_large.JPG
Pelindo Petikemas Gratiskan Biaya Layanan Bantuan Bencana Aceh dan Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/11/3190654//pgn_dan_dart_energy-EMrG_large.jpeg
PGN dan Dart Energy Berkolaborasi dalam Pemanfaatan CBM dari WK GMB Tanjung Enim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/11/3190647//infografik_kaleidoskop_satu_dekade_shopee-XijF_large.jpg
Satu Dekade Shopee: Ciptakan Dampak bagi Ekosistem lewat Inovasi dan Kolaborasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/11/3190613//ilustrasi_kota_jakarta-K0ka_large.jpg
Pajak Daerah dan Retribusi, Begini Cara Keduanya Mendukung Pembangunan Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/298/3190599//shopeefood_deals_rp1-P3lY_large.jpg
ShopeeFood Deals Hadirkan Kejutan Akhir Tahun lewat Promo Spesial Burger King Rp1
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement