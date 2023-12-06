Wisuda UPH Desember 2023, Rektor Ajak Lulusan Jadi Agen Transformasi Majukan Indonesia

TANGERANG - Universitas Pelita Harapan (UPH) menggelar wisuda Tahun Akademik (TA) 2022/2023 pada, Jumat (1/12/2023), memperingati kelulusan 1.728 wisudawan-wisudawati untuk periode Semester Genap.

Dengan tema 'Godly Transformational Leadership' acara ini diikuti oleh lulusan dari program Doktor, Magister, Sarjana, Sarjana Terapan, dan Diploma dari UPH Kampus Lippo Village dan UPH Kampus Pascasarjana.

Sebanyak 28 wisudawan-wisudawati dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi, termasuk Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, SIK, M.H., juga telah dilantik sebagai wisudawan terbaik program Doktor Hukum UPH yang meraih IPK 4.0.

Pelantikan wisudawan-wisudawati dilakukan oleh DR. (Hon) Jonathan L. Parapak, M.Eng., Sc., selaku Rektor UPH di Grand Chapel, UPH Kampus Lippo Village, Tangerang, dengan dihadiri jajaran Rektorat, pimpinan universitas, perwakilan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III, perwakilan senat, guru besar universitas, serta keluarga para wisudawan-wisudawati.

Dalam sambutannya, Rektor UPH mengapresiasi kepercayaan para orang tua kepada UPH sebagai tempat menimba ilmu anak-anak mereka. Rektor UPH juga menyampaikan harapannya agar para lulusan dapat menjadi para pemimpin yang membawa transformasi bagi masyarakat dan dunia.