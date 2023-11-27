Rayakan Dies Natalis ke 22, FK UPH Soroti Peran Tenaga Medis dan Pemanfaatan AI di Dunia Kesehatan

JAKARTA-Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Pelita Harapan (UPH) merayakan Dies Natalis yang ke 22 tahun dengan puncak perayaan yang berlangsung pada 18-19 November 2023 di Gedung FK UPH. Dies Natalis FK UPH tahun ini mengangkat tema “C.A.N.C.E.R-Conquering Adversity: Approaches in Nurturing Comprehensive and Empathic Cancer Care” dengan tujuan untuk memperkaya pengetahuan para mahasiswa kedokteran dalam perawatan, inovasi pencegahan, dan pemanfaatan teknologi guna meningkatkan kualitas hidup para penyintas kanker.

Dies Natalis kali ini turut diwarnai dengan ucapan syukur atas pencapaian luar biasa FK UPH yang menempati peringkat pertama Fakultas Kedokteran Swasta di Indonesia berdasarkan lembaga pemeringkat internasional EduRank. Acara Dies Natalis FK UPH dihadiri oleh Dr. (HC) Mochtar Riady selaku pendiri Lippo Group dan FK UPH, Prof. Eka J. Wahjoepramono, selaku Dekan FK UPH, serta jajaran dosen, mahasiswa, dan alumni FK UPH.

Dalam sambutannya, Dr. Mochtar Riady menekankan pentingnya perhatian terhadap perkembangan kecerdasan buatan (AI) dalam mendukung pekerjaan dokter di era revolusi industri 4.0.

"Teknologi AI memiliki potensi besar untuk mengubah cara hidup dan bekerja manusia. Meskipun AI dapat membantu dokter dalam melakukan diagnosis dan pencegahan, kita tidak boleh melupakan peran penting manusia, terutama dalam hal empati dan perhatian terhadap pasien," ujar Dr. Mochtar.

Hal senada juga disampaikan oleh Prof. Eka J. Wahjoepramono, dirinya menyoroti beberapa aspek di mana AI yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan manusia dalam dunia kedokteran.