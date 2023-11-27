Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI

Rayakan Dies Natalis ke 22, FK UPH Soroti Peran Tenaga Medis dan Pemanfaatan AI di Dunia Kesehatan

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |10:56 WIB
Rayakan Dies Natalis ke 22, FK UPH Soroti Peran Tenaga Medis dan Pemanfaatan AI di Dunia Kesehatan
Fakultas Kedokteran UPH Rayakan Dies Natalis ke-22 (Foto: Dok Universitas Pelita Harapan)
A
A
A

JAKARTA-Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Pelita Harapan (UPH) merayakan Dies Natalis yang ke 22 tahun dengan puncak perayaan yang berlangsung pada 18-19 November 2023 di Gedung FK UPH. Dies Natalis FK UPH tahun ini mengangkat tema “C.A.N.C.E.R-Conquering Adversity: Approaches in Nurturing Comprehensive and Empathic Cancer Care” dengan tujuan untuk memperkaya pengetahuan para mahasiswa kedokteran dalam perawatan, inovasi pencegahan, dan pemanfaatan teknologi guna meningkatkan kualitas hidup para penyintas kanker.

Dies Natalis kali ini turut diwarnai dengan ucapan syukur atas pencapaian luar biasa FK UPH yang menempati peringkat pertama Fakultas Kedokteran Swasta di Indonesia berdasarkan lembaga pemeringkat internasional EduRank. Acara Dies Natalis FK UPH dihadiri oleh Dr. (HC) Mochtar Riady selaku pendiri Lippo Group dan FK UPH, Prof. Eka J. Wahjoepramono, selaku Dekan FK UPH, serta jajaran dosen, mahasiswa, dan alumni FK UPH.

Dalam sambutannya, Dr. Mochtar Riady menekankan pentingnya perhatian terhadap perkembangan kecerdasan buatan (AI) dalam mendukung pekerjaan dokter di era revolusi industri 4.0.

"Teknologi AI memiliki potensi besar untuk mengubah cara hidup dan bekerja manusia. Meskipun AI dapat membantu dokter dalam melakukan diagnosis dan pencegahan, kita tidak boleh melupakan peran penting manusia, terutama dalam hal empati dan perhatian terhadap pasien," ujar Dr. Mochtar. 

Hal senada juga disampaikan oleh Prof. Eka J. Wahjoepramono, dirinya menyoroti beberapa aspek di mana AI yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan manusia dalam dunia kedokteran. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/11/3188851//terminal_peti_kemas_bagendang-kVn4_large.jpeg
Operasional Terminal Peti Kemas Bagendang Tetap Normal saat Aksi Penyampaian Aspirasi TKBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/15/3188811//dfsk_buka_tiga_dealer_baru-knud_large.jpeg
DFSK Buka Tiga Dealer Baru di Manokwari, Batam, dan Depok, Layanan Makin Dekat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/11/3188771//nasabah_pnm_mekaar_dapat_reward_umrah-gt5w_large.jpeg
Dapat Reward Umrah, Nasabah PNM Mekaar Menangis Haru di Sujud Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/340/3188760//pelindo_pastikan_operasional_di_pelabuhan_sunda_kelapa_kembali_berjalan_normal-OTy6_large.jpeg
Pelindo Pastikan Aktivitas Sunda Kelapa Kembali Normal Setelah Genangan Rob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/11/3188651//ptfi_serahkan_gedung_pusat_sains_dan_kemitraan_uncen-1xpz_large.jpeg
Freeport Serahkan Gedung Sains UNCEN, Perkuat Riset dan Pembelajaran di Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/11/3188525//pgn_perkuat_infrastruktur_dan_kolaborasi-nyo3_large.jpeg
PGN Perkuat Infrastruktur dan Kolaborasi, Siap Hadapi Tantangan Bisnis 2026
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement