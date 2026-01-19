Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Bangga! Pelajar Asal Jakarta Raih Predikat Terbaik di Forum Internasional New York

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |15:30 WIB
Bangga! Pelajar Asal Jakarta Raih Predikat Terbaik di Forum Internasional New York
Pelajar Indonesia raih prestasi Internasional
A
A
A

NEW YORK — Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh generasi muda Indonesia. Ratu Dinara Nafeeza Nurdin (Dinara), pelajar kelas XII MAN 4 Jakarta, berhasil meraih predikat peserta terbaik dalam program internasional Vogue Winter Break yang diselenggarakan oleh Vogue College of Fashion di New York.

Selain prestasi tersebut, Dinara saat ini juga tercatat sebagai penerima beasiswa penuh (full scholarship) dari Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk mengikuti program pertukaran pelajar Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study (KL-YES). 

Program ini merupakan salah satu program pertukaran pelajar bergengsi yang bertujuan membangun pemahaman lintas budaya serta kepemimpinan generasi muda.

Program Vogue Winter Break diikuti oleh sekitar 200 peserta dari 30 negara, yang merupakan siswa SMA terpilih dari berbagai belahan dunia. Program ini memberikan pengenalan intensif mengenai industri fashion global, mencakup aspek bisnis, komunikasi, kepemimpinan, serta pengembangan ide kreatif melalui kelas, diskusi, dan proyek kolaboratif.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Dinara tidak hanya menunjukkan partisipasi aktif dan kualitas gagasan yang menonjol, tetapi juga terpilih sebagai pembicara yang mewakili seluruh peserta pada acara penutupan program.

Halaman:
1 2
