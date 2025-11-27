Ratusan Anak Muda dari Puluhan Negara Belajar Diplomasi di AYIMUN 19th

BANGKOK – Asia Youth International Model United Nations (AYIMUN) 19th kembali hadir di Bangkok, Thailand menawarkan panggung global bagi generasi muda dari 35 negara untuk bersuara dan bergerak menghadapi isu-isu dunia terkini.

Mengangkat tema "Youth for Resilience: Fostering Strength and Innovation in the Face of Global Adversity,” konferensi selama empat hari ini, yang berlangsung pada 21-24 November 2025, menghadirkan diskusi intens, kolaborasi inspiratif, dan pengalaman diplomasi internasional yang tak terlupakan.

AYIMUN dirancang untuk pemula agar bisa langsung merasakan dunia diplomasi tanpa takut salah. Sekitar 90% peserta AYIMUN 19th adalah pelajar atau mahasiswa yang baru pertama kali ikut MUN.

Selama konferensi, setiap peserta dibimbing secara langsung oleh ketua dewan (chairs), sehingga mereka bisa belajar dengan nyaman, percaya diri, dan menikmati pengalaman diplomasi internasional yang suportif dan menyenangkan.

Mengusung tema “Youth for Resilience: Fostering Strength and Innovation in the Face of Global Adversity”, AYIMUN 19th menghadiri lima council dengan lima topik yang berbeda.