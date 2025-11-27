Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ratusan Anak Muda dari Puluhan Negara Belajar Diplomasi di AYIMUN 19th

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |19:52 WIB
Ratusan Anak Muda dari Puluhan Negara Belajar Diplomasi di AYIMUN 19th
AYIMUN 19th
A
A
A

BANGKOK – Asia Youth International Model United Nations (AYIMUN) 19th kembali hadir di Bangkok, Thailand menawarkan panggung global bagi generasi muda dari 35 negara untuk bersuara dan bergerak menghadapi isu-isu dunia terkini. 

Mengangkat tema "Youth for Resilience: Fostering Strength and Innovation in the Face of Global Adversity,” konferensi selama empat hari ini, yang berlangsung pada 21-24 November 2025, menghadirkan diskusi intens, kolaborasi inspiratif, dan pengalaman diplomasi internasional yang tak terlupakan.

AYIMUN dirancang untuk pemula agar bisa langsung merasakan dunia diplomasi tanpa takut salah. Sekitar 90% peserta AYIMUN 19th adalah pelajar atau mahasiswa yang baru pertama kali ikut MUN.

Selama konferensi, setiap peserta dibimbing secara langsung oleh ketua dewan (chairs), sehingga mereka bisa belajar dengan nyaman, percaya diri, dan menikmati pengalaman diplomasi internasional yang suportif dan menyenangkan.

Mengusung tema “Youth for Resilience: Fostering Strength and Innovation in the Face of Global Adversity”, AYIMUN 19th menghadiri lima council dengan lima topik yang berbeda. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
mahasiswa pelajar AYIMUN 19th
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184737//kip_kuliah-QLjb_large.jpg
Berikut Kriteria Lengkap Calon Penerima KIP Kuliah 2026 dari Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184688//prabowo-NU1k_large.jpg
Prabowo Minta Seskab Teddy Surati Kepala Daerah, Jangan Kerahkan Pelajar untuk Menyambutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/65/3183814//viral_mahasiswi_langsung_berlari_bahagia_saat_wisuda_dijemput_ayahnya_yang_supir_angkot-IaHE_large.jpg
Viral, Mahasiswi Ini Berlari Bahagia saat Wisuda Dijemput Ayahnya yang Supir Angkot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184191//prabowo-RGSn_large.jpg
Pesan Prabowo untuk Murid Seluruh Indonesia: Hormati Guru dan Cintai Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/65/3183511//viral-PMRO_large.jpg
Viral Mahasiswa Satu-satunya S1 di Keluarga Ini Berikan Toga ke-3 Kakaknya yang Biayai Kuliah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/65/3181767//brainrot-Ve8n_large.jpg
Gen Z Terancam Brain Rot, Ini 3 Pedoman Etika Digital yang Perlu Diketahui
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement