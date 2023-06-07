Hebat! Dosen MNC University Lolos Program Hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP) 2023

JAKARTA - Sebanyak 10 dosen MNC University berhasil mendapatkan Program Hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP) 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Keberhasilan ini menjadi prestasi luar biasa bagi universitas tersebut, yang menunjukkan komitmen dan dedikasi para dosen dalam mengembangkan penelitian di bidang akademik.

Program Hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan kualitas riset dan inovasi di perguruan tinggi. Melalui program ini, dosen-dosen yang baru memulai karirnya diberikan kesempatan untuk mengembangkan penelitian yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berikut adalah Nama Dosen MNC University yang berhasil lolos dalam MNC University:

1. Adi Fitrianto - Perancangan Aplikasi Dashboard Monitoring Performa Mahasiswa Menggunakan Metode MVC dan Framework Spring boot pada Universitas Media Nusantara Citra.

2. Andi Heru Susanto - Investigasi pengaruh kebijakan fleksibilitas kerja terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan generasi milenial pada perusahaan start-up di DKI Jakarta.

3. Budi Santosa Kramadibrata - Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Global dengan Mengintegrasikan Pemasaran Digital dan Kesadaran Lingkungan: Studi Kasus Penerapan Green Environmental Awareness dan Green Product Pricing.