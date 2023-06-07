Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Hebat! Dosen MNC University Lolos Program Hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP) 2023

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |11:08 WIB
Hebat! Dosen MNC University Lolos Program Hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP) 2023
Foto: MNC University.
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 10 dosen MNC University berhasil mendapatkan Program Hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP) 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Keberhasilan ini menjadi prestasi luar biasa bagi universitas tersebut, yang menunjukkan komitmen dan dedikasi para dosen dalam mengembangkan penelitian di bidang akademik.

BACA JUGA:

Dana Abadi MNC University Resmi Diluncurkan, Dorong Peningkatan Pendidikan Tinggi di Indonesia 

Program Hibah Penelitian Dosen Pemula (PDP) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan kualitas riset dan inovasi di perguruan tinggi. Melalui program ini, dosen-dosen yang baru memulai karirnya diberikan kesempatan untuk mengembangkan penelitian yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berikut adalah Nama Dosen MNC University yang berhasil lolos dalam MNC University:

1. Adi Fitrianto - Perancangan Aplikasi Dashboard Monitoring Performa Mahasiswa Menggunakan Metode MVC dan Framework Spring boot pada Universitas Media Nusantara Citra.

2. Andi Heru Susanto - Investigasi pengaruh kebijakan fleksibilitas kerja terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan generasi milenial pada perusahaan start-up di DKI Jakarta.

3. Budi Santosa Kramadibrata - Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Global dengan Mengintegrasikan Pemasaran Digital dan Kesadaran Lingkungan: Studi Kasus Penerapan Green Environmental Awareness dan Green Product Pricing.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/65/3187871/mnc_univeristy-xFId_large.jpg
Presenter iNews Media Group Jadi Dosen Praktisi di Prodi Komunikasi MNC University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186352/mnc_univeristy-ijKZ_large.jpg
MNC University Komitmen Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Swasta di Rakorda LLDIKTI 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/65/3186082/mnc_univeristy-C8E0_large.jpg
MNC University Jadi Co-Host ICEBM 2025 di Singapura, Perkuat Jejaring Akademik Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/65/3186079/mnc_univeristy-FE2y_large.jpg
MNC University Jajaki Kerjasama Sertifikasi Profesi Marketing dengan IMA DKI Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184699/mnc_university-6jwG_large.jpg
Dosen dan Mahasiswa MNC University Gelar PKM Seni Debus Banten untuk Produksi Film Dokumenter Puitis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/65/3184262/mnc_univeristy-Eqsg_large.jpg
MNC University Gelar Pelatihan Revitalisasi Seni dan Budaya Betawi
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement