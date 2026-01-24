Profil dan Pendidikan Bayu Risanto, Ilmuwan Indonesia yang Namanya Diabadikan Jadi Asteroid

Profil dan Pendidikan Bayu Risanto, Ilmuwan Indonesia yang Namanya Diabadikan Jadi Asteroid (Foto: Instagram)

JAKARTA – Profil dan pendidikan Bayu Risanto menarik perhatian publik setelah namanya resmi diabadikan sebagai nama asteroid oleh komunitas astronomi internasional. Bayu Risanto merupakan ilmuwan asal Indonesia sekaligus imam Katolik yang berhasil menorehkan prestasi besar di bidang meteorologi dan ilmu atmosfer.

Meski namanya belum banyak dikenal di Tanah Air, reputasinya sangat dihormati di dunia sains global. Penghargaan berupa penamaan asteroid menjadi bentuk pengakuan atas kontribusinya dalam riset prakiraan cuaca dan atmosfer, khususnya di wilayah tropis seperti Indonesia.

Profil Singkat Bayu Risanto

Christoforus Bayu Risanto lahir dan besar di Bogor pada Januari 1981. Ia dikenal sebagai sosok multidisipliner yang memadukan sains, teologi, dan kepedulian lingkungan dalam perjalanan akademik dan profesionalnya.

Bayu bukan hanya ilmuwan, tetapi juga seorang imam Katolik yang aktif menjembatani hubungan antara iman dan ilmu pengetahuan, terutama dalam isu perubahan iklim dan ketahanan lingkungan.

Riwayat Pendidikan Bayu Risanto

Perjalanan pendidikan Bayu Risanto tergolong unik dan lintas bidang, mencerminkan minatnya yang luas terhadap filsafat, teologi, dan sains: