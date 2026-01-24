Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Profil dan Pendidikan Bayu Risanto, Ilmuwan Indonesia yang Namanya Diabadikan Jadi Asteroid

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |08:15 WIB
Profil dan Pendidikan Bayu Risanto, Ilmuwan Indonesia yang Namanya Diabadikan Jadi Asteroid
Profil dan Pendidikan Bayu Risanto, Ilmuwan Indonesia yang Namanya Diabadikan Jadi Asteroid (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Profil dan pendidikan Bayu Risanto menarik perhatian publik setelah namanya resmi diabadikan sebagai nama asteroid oleh komunitas astronomi internasional. Bayu Risanto merupakan ilmuwan asal Indonesia sekaligus imam Katolik yang berhasil menorehkan prestasi besar di bidang meteorologi dan ilmu atmosfer.

Meski namanya belum banyak dikenal di Tanah Air, reputasinya sangat dihormati di dunia sains global. Penghargaan berupa penamaan asteroid menjadi bentuk pengakuan atas kontribusinya dalam riset prakiraan cuaca dan atmosfer, khususnya di wilayah tropis seperti Indonesia.

Profil Singkat Bayu Risanto

Christoforus Bayu Risanto lahir dan besar di Bogor pada Januari 1981. Ia dikenal sebagai sosok multidisipliner yang memadukan sains, teologi, dan kepedulian lingkungan dalam perjalanan akademik dan profesionalnya.

Bayu bukan hanya ilmuwan, tetapi juga seorang imam Katolik yang aktif menjembatani hubungan antara iman dan ilmu pengetahuan, terutama dalam isu perubahan iklim dan ketahanan lingkungan.

Riwayat Pendidikan Bayu Risanto

Perjalanan pendidikan Bayu Risanto tergolong unik dan lintas bidang, mencerminkan minatnya yang luas terhadap filsafat, teologi, dan sains:

  • Sarjana Filsafat – Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara
  • Magister Teologi (S2) – Universitas Sanata Dharma (2012)
  • Magister Sains Ilmu Atmosfer (S2) – Universitas Creighton (2016)
  • Doktor Ilmu Atmosfer dan Penginderaan Jauh (S3) – Universitas Arizona (2021)

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/624/3141465/laba_laba-rj8u_large.jpg
Laba-Laba Hasil Rekayasa Genetika Pertama di Dunia Hasilkan Sutra Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/65/3098556/ai-Vqdo_large.jpg
Apakah AI Memiliki IQ? Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/65/3196687//dharma-aygH_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Dharma Pongrekun yang Sebut Indonesia Masuk Fase Akhir The Great Reset
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/65/3196608//juda_agung-OgIG_large.jpg
Riwayat Pendidikan Juda Agung yang Resmi Mengundurkan Diri sebagai Deputi Gubernur BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/65/3196493//roby_tremonti-dPqS_large.jpg
Ini Pendidikan Roby Tremonti, Viral Bikin Hitung-Hitungan Ngaco soal Klarifikasi Broken Strings
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/65/3196487//pendidikan-HBei_large.jpg
Profil dan Pendidikan Stephanus Widjanarko, Lulusan ITB yang Jadi Lead Engineer di Cadillac F1 Team
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement