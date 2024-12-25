Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Apakah AI Memiliki IQ? Ini Penjelasannya

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |00:46 WIB
Apakah AI Memiliki IQ? Ini Penjelasannya
AI Punya IQ (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apakah AI memiliki IQ? Tes IQ sering kali mencakup elemen-elemen yang memerlukan pemikiran abstrak, kreativitas, dan kemampuan untuk memahami nuansa dan seluk-beluk dalam pikiran manusia. Ini adalah area-area yang saat ini memiliki keterbatasan AI.

Respons mereka didasarkan pada pola dalam data yang mereka latih. Beberapa komponen tes IQ memerlukan pemahaman intuitif atau konteks yang secara inheren manusiawi yang mungkin tidak sepenuhnya dipahami atau ditafsirkan dengan benar oleh sistem AI.

Dilansir dari berbagai sumber pada Selasa (24/12/2024), Okezone telah merangkum apakah AI memiliki IQ, sebagai berikut.

1. Apakah AI memiliki IQ?

AI tidak memiliki IQ dalam pengertian tradisional, karena tes IQ dirancang untuk mengukur kecerdasan manusia melalui kemampuan kognitif seperti penalaran, pemecahan masalah, dan pemahaman ide-ide kompleks.

Sistem AI, seperti model bahasa, dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu berdasarkan pola dalam data, bukan untuk memiliki kecerdasan umum atau kesadaran diri. Alih-alih IQ, kinerja AI biasanya dievaluasi melalui metrik yang spesifik untuk tugasnya, seperti akurasi, presisi, ingatan, dan skor F1 untuk tugas klasifikasi, atau skor BLEU untuk tugas penerjemahan. 

2. Tidak Memiliki Kemampuan Kognitif

Meskipun AI dapat mengungguli manusia dalam tugas-tugas tertentu yang sempit (seperti bermain catur atau mengenali gambar), AI tidak memiliki kemampuan kognitif luas yang diukur oleh tes IQ pada manusia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/624/3141465/laba_laba-rj8u_large.jpg
Laba-Laba Hasil Rekayasa Genetika Pertama di Dunia Hasilkan Sutra Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/16/3192645//ilustrasi-MWes_large.jpeg
China Usulkan Aturan Ketat AI untuk Lindungi Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/16/3192569//ilustrasi-kGib_large.jpg
OpenAI Buka Lowongan Kepala Kesiapsiagaan untuk Antisipasi Ancaman AI, Digaji Rp9,3 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/15/3192484//kameran_berteknologi_ai-rMuk_large.jpg
Bertenaga AI, Satu Kamera Deteksi 1.000 Pelanggaran dalam 4 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/16/3191990//clair_obscur_expedition_33-uyrQ_large.jpg
Penghargaan Game Terbaik Clair Obscur: Expedition 33 Dicabut karena Dugaan Penggunaan AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/11/3191544//kemenekraf_berkolaborasi_dengan_canva_menggelar_workshop-sdjJ_large.jpg
Berkolaborasi, Kemenekraf dan Canva Ekspresikan Ide Kreatif Jadi Visual Berbasis AI
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement