Unpad Miliki 16 Guru Besar Baru, Ini Daftarnya

JAKARTA - Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Rina Indiastuti menyerahkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI tentang Kenaikan Jabatan Akademik/Fungsional Guru Besar kepada 16 guru besar baru Unpad di Executive Lounge, Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, Senin (5/6/2023).

Rina menjelasakan, bahwa kiprah para guru besar sangat dinantikan oleh Unpad. Guru besar diharapkan dapat mengembangkan gagasan untuk melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru yang dapat menjadi karya yang dinikmati masyarakat.

“Profesor diharapkan untuk terus mengakumulasikan semua gagasan akademik menjadi suatu kegiatan tercermin dari perilaku intelektual,” katanya dikutip dari laman unpad.ac.id, Senin (5/6/2023).

Rinapun berpesan agar para guru besar dapat terus membagi ilmu dan pengalaman akademiknya kepada mahasiswa sebagai bagian dari pengamalan ilmu dan kompetensi masing-masing.

Lulusan Unpad pun diharapkan memiliki kompetensi dan karakter yang baik hasil dari didikan dan binaan para guru besar.

“Kontribusi guru besar di dalam pendidikan itu bagian dari pengamalan ilmu pengetahuan, bagian dari sharing pengalaman akademik kepada mahasiswa, karena mereka sebagai sumber daya manusia yang akan berperan penting di dalam memajuukan bangsa Indonesia,” ujarnya.

Adapun 16 guru besar baru tersebut yaitu:

- Prof. Dr. Hj. Sinta Dewi, S.H., LL.M. pada bidang Ilmu Hukum Siber (Cyber Law) FH;

- Prof. Dr. drg. Dewi Marhaeni Diah Herawati, M.Si. pada bidang Ilmu Administrasi dan Kebijakan Kesehatan FK;

- Prof. Dr. dr. Januar Wibawa Martha, Sp.JP., Sp.PD., M.HA. pada bidang Ilmu Kardiologi dan Kedokteran Vaskular FK;

- Prof. Dr. dr. Rudi Supriyadi, M.Kes., Sp.PD-KGH pada bidang Ilmu Penyakit Dalam/Ginjal Hipertensi FK;