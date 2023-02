JAKARTA - Jessica Tanoesoedibjo selaku Chairwoman of Hary Tanoesoedibjo Foundation mengungkapkan bahwa MNC University saat ini tengah menjalin kerja sama dengan King's College London University.

Hal ini ia sampaikan setelah melaksanakan lunch meeting dengan perwakilan King's College London University, Rabu (15/2/2023).

"Seperti kita ketahui Kings College London adalah institusi yang cukup lama berdiri dan memiliki ranking dunia yang sangat tinggi, top 100 universitas di dunia," ujar Jessica.

Dengan adanya kerja sama ini, Jessica berharap dapat semakin meningkatkan kerja sama antara kedua belah pihak dan turut meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

"Dengan adanya penjajakan kerja sama yang kami jalankan antara MNC University bersama Kings College London harapannya dapat meningkatkan kualitas edukasi yang bisa kita terapkan dalam pendidikan tinggi di Indonesia," tambahnya.

Lebih lanjut ia berharap agar para lulusan MNC University dengan hubungan kerjasama yang sudah dijalin dengan berbagai universitas kelas dunia lainnya dapat mendorong terciptanya sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

Follow Berita Okezone di Google News

"Dan bisa mencetak lulusan-lulusan yang berprestasi, berkualitas, yang bisa mengembalikan dan bersumbangsih kepada negara," pungkas Jessica Tanoesoedibjo.

Hadir dalam pertemuan tersebut Executive Chairman of MNC Group & Chairman of Hary Tanoesoedibjo Foundation, Hary Tanoesoedibjo, UK Department for International Trade, Oliver Richards, Deputy Vice President, Global Business Development of Kingโ€™s College London, Helen Bailey.

Country Director Indonesia & Southeast Asia Cluster Lead of British Council, Summer Xia, dan Rektor MNC University, Mariati Tirta Wiyata.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya MNC University juga telah membangun kerja sama dengan Macquarie University pada Oktober 2022 silam.

MNC University akan dibangun sebagai salah satu hub pendidikan dan teknologi yang terintegrasi dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido City.