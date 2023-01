JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto merupakan politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Dalam latar belakang pendidikannya, Airlangga merupakan lulusan dari SMA Kolese Kanisius, Jakarta pada 1981.

Saat itu, dia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS SMA.

Kemudian dia melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Teknik Mesin, Universitas Gadjah Mada (UGM).

Airlangga pun sempat terpilih menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM.

Sampai pada 1987, dia lulus dan mendapatkan gelar sarjananya. Setelah itu, Airlangga pernah mengikuti Advanced Management Program (AMP) di Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA pada 1993.

Mengutip dari Executive Education Wharton, AMP merupakan program penunjang karir yang mencakup simulasi intensif, kerja kelompok, kegiatan yang membangun kepemimpinan, dan mendorong kerja sama tim.

Kemudian, Airlangga mengambil pendidikan S2 di bidang bisnis dan administrasi. Dia mendapat gelar Master of Business Administration (MBA) di Monash University, Australia pada 1996.

Selang setahun, dia juga mendapatkan gelar Master of Management Technology (MMT) di Melbourne Business School University of Melbourne, Australia pada 1997.

Dia pernah mendapatkan gelar Honorary Doctorate in Development Policy di Korea Development Institute (KDI) School of Public Policy and Management, Korea Selatan pada 2019.

Lalu dia juga mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa di bidang Manajemen Olahraga oleh Universitas Negeri Semarang pada 2020.

Profil Airlangga Hartarto

Airlangga lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 1 Oktober 1962. Dia merupakan seorang putra dari Ir. Hartarto yang juga pernah menjabat Menteri.

Dia memiliki istri bernama Yanti K. Isfandiary. Dari pernikahannya, mereka dianugerahi delapan anak, yaitu Adanti, Ravindra, Audi, Dines, Bianda, Latascha, Maisara dan Natalie.

Mengutip dari laman Partai Golkar, Airlangga adalah pemilik sejumlah perusahaan dan dia menjadi Presiden Komisaris dari PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk.

Perjalanan Karier Airlangga Hartarto

Sebelum menjabat sebagai Menko Perekonomian dan Ketum Partai Golkar sekarang, Airlangga pernah memiliki jabatan sebagai berikut ini.

- Ketua, Persatuan Insinyur Indonesia (PII) periode (2006–2009)

- Ketua Dewan Insinyur PII (2009–2012)

- Anggota Majelis Wali Amanah, Universitas Gadjah Mada (UGM) dua periode sd tahun 2012

- Anggota DPR-RI, (2004–2009) & (2009–2014)

- Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) (2005–2008), (2008–2011) & (2011–2014)

- Menteri Perindustrian Indonesia (2016–2019)

- Ketua Umum Partai Golkar (2017 – sekarang)

- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kabinet Indonesia Maju (2019-2024)