HOME EDUKASI KAMPUS

Pendidikan Amanda Manopo, Model yang Kembali Kuliah Ambil Jurusan Public Relation

Rani Hardjanti , Jurnalis-Sabtu, 11 Oktober 2025 |12:19 WIB
JAKARTA – Pendidikan Amanda Manopo kembali menjadi sorotan publik bersamaan dengan pernikahan dengan Kenny Austin. Meski sudah sukses sebagai aktris dan model, Amanda rupanya masih bersemangat untuk melanjutkan studi di bidang Public Relation.

Diketahui, Amanda akan memulai perkuliahan di London School of Public Relations (LSPR) pada September ini. Kabar tersebut dibagikan melalui akun Instagram pribadinya pada Sabtu (11/10/2025).

Sebagai figur publik yang telah lama berkecimpung di dunia hiburan, Amanda merasa penting untuk terus mengasah kemampuan komunikasi serta memperdalam pengetahuan di bidang kehumasan.

“Bukan cuma soal profesionalisme, tapi juga personality. Aku ingin hasil belajar ini bisa diaplikasikan dalam perjalanan karierku di dunia entertainment,” ungkap Amanda.

Amanda Gabriella Manopo Lugue merupakan aktris dan model keturunan Filipina, Spanyol, dan Minahasa. Namanya melambung lewat perannya dalam serial Mermaid in Love dan Ikatan Cinta.

 

