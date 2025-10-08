Ini Riwayat Pendidikan Kenny Austin, Pacar Amanda Manopo Ternyata Lulusan Teknik Mesin USU

JAKARTA — Nama Kenny Austin kembali menjadi sorotan publik setelah diketahui menjalin hubungan dengan aktris Amanda Manopo. Tak hanya dikenal sebagai aktor dan model berbakat, Kenny ternyata memiliki latar pendidikan yang cukup membanggakan. Ia merupakan lulusan Teknik Mesin Universitas Sumatera Utara (USU) dan telah resmi menyandang gelar Sarjana Teknik (S.T.).

Kabar ini terungkap melalui unggahan akun resmi ajang Mister International 2016, tempat Kenny pernah menjadi salah satu finalis 10 besar. Dalam unggahan tersebut, disebutkan bahwa Kenny telah menyelesaikan studinya di Fakultas Teknik USU dan resmi diwisuda.

“Selamat kepada Kenny Austin, Top 10 Mister International 2016, yang telah diwisuda selepas menyelesaikan pendidikan di Universitas Sumatera Utara jurusan Teknik Mesin. Semoga gelar yang didapat bermanfaat untuk kehidupan mendatang dan kariernya,” tulis akun tersebut.

Profil Singkat Kenny Austin

Pria bernama lengkap Kenny Austin Setiaanto ini lahir di Medan, Sumatera Utara, pada April 1992. Ia merupakan anak bungsu dari pasangan Agus Setiaanto dan Juwita, serta memiliki seorang kakak perempuan bernama Charyn Clementine.