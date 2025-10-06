Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Adu Riwayat Pendidikan El Rumi dan Syifa Hadju

Gilang Patria Ramadhan Baskoro , Jurnalis-Senin, 06 Oktober 2025 |18:14 WIB
Adu Riwayat Pendidikan El Rumi dan Syifa Hadju
Adu Riwayat Pendidikan El Rumi dan Syifa Hadju (Foto: Instagram)
JAKARTA El Rumi dan Syifa Hadju menjadi salah satu pasangan selebriti muda yang kerap mencuri perhatian publik. Selain karena karier dan kehidupan pribadi mereka, latar belakang pendidikan keduanya juga menarik untuk disimak. Baik El maupun Syifa sama-sama dikenal cerdas dan berprestasi, namun menempuh jalur pendidikan yang berbeda.

Riwayat Pendidikan El Rumi

Ahmad Jalaluddin Rumi atau El Rumi menempuh pendidikan dasar hingga menengah di sekolah yang sama, yakni Bakti Mulya 400 Jakarta. Ia bersekolah di SD, SMP, dan SMA Bakti Mulya 400 yang berlokasi di Pondok Pinang, Jakarta Selatan.

Setelah menyelesaikan pendidikan SMA pada tahun 2017, El sempat mendapat kesempatan untuk melanjutkan kuliah di salah satu universitas negeri di Indonesia melalui jalur SNMPTN. Namun, ia kemudian memilih untuk melanjutkan studi ke luar negeri. El berkuliah di University of Westminster, London, dengan jurusan Business, dan lulus dengan gelar Bachelor of Arts pada tahun 2021.

Selain aktivitas akademik, El juga dikenal aktif di bidang musik dan bisnis. Ia tergabung dalam grup musik Lucky Laki dan terlibat dalam sejumlah kegiatan wirausaha serta organisasi olahraga.

Riwayat Pendidikan Syifa Hadju

Syifa Savira Nurasiyah atau Syifa Hadju lahir di Jakarta pada 13 Juli 2000. Ia memulai karier di dunia hiburan sejak usia muda melalui sejumlah sinetron dan film. Karena padatnya jadwal syuting, Syifa sempat menempuh pendidikan melalui program *homeschooling* agar tetap dapat melanjutkan studi.

