JAKARTA - Ini pendidikan petenis cantik Aldila Sutjiadi, peraih predikat summa cum laude Matematika Ekonomi dari University of Kentucky. Petenis Aldila Sutjiadi melanjutkan pendidikannya di University of Kentucky, Amerika Serikat, jurusan Matematika Ekonomi, dan berhasil lulus dengan predikat summa cum laude dengan IPK 3,92.
Ia menyelesaikan studinya dalam waktu empat tahun, membuktikan kemampuannya untuk menyeimbangkan karier tenis profesional dengan prestasi akademis yang cemerlang.
Universitas: University of Kentucky
Jurusan: Matematika Ekonomi
Tahun Lulus: 2017
Predikat: Summa cum laude
IPK: 3,92