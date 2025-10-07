Ini Pendidikan Petenis Cantik Aldila Sutjiadi, Peraih Predikat Summa Cum Laude Matematika Ekonomi dari University of Kentucky

Ini Pendidikan Petenis Cantik Aldila Sutjiadi, Peraih Predikat Summa Cum Laude Matematika Ekonomi dari University of Kentucky (Foto: Instagram)

JAKARTA - Ini pendidikan petenis cantik Aldila Sutjiadi, peraih predikat summa cum laude Matematika Ekonomi dari University of Kentucky. Petenis Aldila Sutjiadi melanjutkan pendidikannya di University of Kentucky, Amerika Serikat, jurusan Matematika Ekonomi, dan berhasil lulus dengan predikat summa cum laude dengan IPK 3,92.

Ia menyelesaikan studinya dalam waktu empat tahun, membuktikan kemampuannya untuk menyeimbangkan karier tenis profesional dengan prestasi akademis yang cemerlang.

Riwayat Pendidikan

Universitas: University of Kentucky

Jurusan: Matematika Ekonomi

Tahun Lulus: 2017

Predikat: Summa cum laude

IPK: 3,92