HOME EDUKASI KAMPUS

Latar Belakang Pendidikan dan Profil Kenny Austin, Suami Amanda Manopo

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 11 Oktober 2025 |09:07 WIB
Latar Belakang Pendidikan dan Profil Kenny Austin, Suami Amanda Manopo
Latar Belakang Pendidikan dan Profil Kenny Austin, Suami Amanda Manopo. (Foto: IG Amanda Manopo)




JAKARTA – Aktris Amanda Manopo kini resmi menikah dengan Kenny Austin. Meski kabar bahagia itu menjadi sorotan publik, banyak yang belum mengenal lebih dekat sosok pria yang berhasil memikat hati Amanda.

Kedekatan Amanda dan Kenny diketahui berawal dari keterlibatan mereka dalam sinetron Cinta Yasmin yang tayang di salah satu stasiun televisi swasta. Chemistry kuat yang terjalin di layar tampaknya berlanjut ke dunia nyata, hingga akhirnya keduanya memutuskan untuk melangkah ke jenjang pernikahan.

Kenny Austin merupakan anak bungsu dari dua bersaudara. Ia mengawali kariernya di dunia hiburan dengan mengikuti ajang L-Men of The Year 2014, di mana ia berhasil meraih posisi runner-up pertama.

Debut aktingnya dimulai melalui film layar lebar "Dubsmash" (2016). Setelah itu, karier Kenny semakin berkembang. Ia kerap tampil dalam berbagai FTV seperti Bahu Jalan Hanya untuk Kamu, Cinta is Magic, dan Kalau Lupa Jangan Cinta.

kenny amanda

(Foto: IG Amanda Manopo)

Selain itu, Kenny juga membintangi beberapa sinetron, di antaranya “Bawang Merah Bawang Putih” sebagai Rafi dan “Ada Dua Cinta” (2018) sebagai Galang. Ia juga aktif bermain dalam film pendek, serial web, drama mikro, hingga video musik.

Prestasinya di dunia akting pun tidak sedikit. Pada Festival Film Bandung 2023, Kenny masuk nominasi Pemeran Pembantu Pria Terpuji Serial Web lewat serial “Bestie”. Setahun kemudian, ia meraih penghargaan Go Spot Awards 2024 dalam kategori Couple Sinetron of The Year bersama Amanda Manopo melalui sinetron Cinta Yasmin.

Kendati hubungan mereka terjalin cukup lama, Amanda dan Kenny memilih untuk tidak mengumbar kehidupan pribadi. Baru menjelang hari pernikahan, keduanya mulai lebih terbuka dengan membagikan momen prewedding melalui media sosial, sebagai tanda keseriusan hubungan mereka.

 

