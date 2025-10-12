Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Daftar 10 PTS Terbaik di Indonesia 2025 Versi Times Higher Education

Gilang Patria Ramadhan Baskoro , Jurnalis-Minggu, 12 Oktober 2025 |08:44 WIB
Daftar 10 PTS Terbaik di Indonesia 2025 Versi Times Higher Education
Daftar 10 PTS Terbaik di Indonesia 2025 Versi Times Higher Education (Foto: Freepik)
JAKARTA – Daftar 10 PTS terbaik di Indonesia 2025 versi Times Higher Education (THE). Lembaga pemeringkatan internasional Times Higher Education (THE) merilis hasil World University Rankings 2025 yang menilai ribuan universitas di seluruh dunia. Beberapa perguruan tinggi swasta (PTS) Indonesia kembali masuk dalam daftar tersebut, menunjukkan peningkatan daya saing pendidikan tinggi nasional di tingkat global.

Pemeringkatan THE menggunakan lima indikator utama, yaitu Teaching (pengajaran), Research Environment (lingkungan riset), Research Quality (kualitas riset), Industry (kerja sama industri), dan International Outlook (pandangan internasional).

Meskipun masih berada dalam rentang peringkat 1501+ dunia, beberapa PTS Indonesia menunjukkan performa yang menonjol, terutama dalam aspek kolaborasi internasional dan kualitas riset.

Berikut daftar 10 Perguruan Tinggi Swasta terbaik di Indonesia tahun 2025 versi Times Higher Education (THE):

  • Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

Berada di peringkat global 1501+, UMM mencatat skor Research Quality 39,6 dan International Outlook 28,5. Kampus ini menjadi salah satu PTS dengan performa akademik paling konsisten di antara universitas Muhammadiyah.

  • Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)

Halaman:
1 2
