Viral, Video Bocah Terompet Asal Indonesia Dipakai Manchester United hingga Liverpool

JAKARTA – Setelah sebelumnya viral istilah aura farming dari salah satu anak Indonesia, kini muncul fenomena baru yang tak kalah menarik. Kali ini, suara terompet dari seorang bocah asal Indonesia mendunia dan bahkan videonya digunakan oleh klub-klub sepak bola top Eropa.

Salah satunya diunggah oleh akun TikTok resmi Manchester United pada Jumat (10/10/2025). Dalam unggahan tersebut, potongan video “bocah terompet” dijadikan intro untuk video performa epik para pemain klub berjuluk Setan Merah itu.

Video itu sontak viral dan menarik perhatian warganet Indonesia. Kolom komentar pun dipenuhi beragam reaksi lucu dan bangga dari netizen Tanah Air.

“Kan gua udah bilang, dunia ini tanpa Indonesia gak asik bro,” tulis akun Riski Lubis.

“Curiga admin MU orang Indo,” komentar akun ydhowira.

“Anak Indo emang paten,” tambah akun wangfir.

Tak hanya Manchester United, intro video bocah terompet itu juga digunakan oleh klub-klub besar dunia lainnya seperti West Ham United, PSG, Atletico Madrid, hingga Liverpool.

Akun resmi TikTok Liverpool FC bahkan mengunggah video serupa dan langsung meledak di dunia maya. Hingga kini, unggahan tersebut telah ditonton lebih dari 64 juta kali dan mendapatkan 1,9 juta likes.