HOME EDUKASI KAMPUS

Pendidikan Mentereng Chef Devina, Koki Cantik Lulusan Manajemen Bisnis ITB yang Foto Siomaynya Dicomot Adik Syahrini

Rani Hardjanti , Jurnalis-Sabtu, 11 Oktober 2025 |15:10 WIB
Pendidikan Mentereng Chef Devina, Koki Cantik Lulusan Manajemen Bisnis ITB yang Foto Siomaynya Dicomot Adik Syahrini
Pendidikan Mentereng Chef Devina, Koki Cantik Lulusan Manajemen Bisnis ITB. (Foto IG Chef Devina Hermawan):
A
A
A

JAKARTA – Nama Chef Devina Hermawan tengah menjadi sorotan publik usai foto siomay buatannya digunakan tanpa izin oleh adik Syahrini, Aisyahrani. Kejadian ini membuat banyak orang penasaran dengan sosok dan latar belakang pendidikan sang koki cantik.

Ternyata, Chef Devina memiliki latar pendidikan yang cukup mentereng. Ia merupakan lulusan Manajemen Bisnis Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan gelar sarjana (Bachelor’s Degree) yang diperolehnya pada periode Agustus 2012 hingga Juni 2016, sebagaimana tercantum di laman LinkedIn pribadinya, Sabtu (11/10/2025).

Chef Devina, yang memiliki nama lengkap Devina Hermawan, lahir pada 11 November 1993. Ia dikenal sebagai seorang koki profesional, penulis buku masak, sekaligus instruktur kuliner asal Indonesia.

Perjalanan pendidikannya dimulai dari SD Santo Yusup I Bandung (2000–2006), dilanjutkan ke SMP Santo Aloysius Bandung (2006–2009), dan SMA Santo Aloysius Bandung (2009–2012).

Foto Siomay Dicomot

