JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merupakan sosok perempuan hebat yang dimiliki oleh Indonesia.

Perempuan kelahiran 26 Agustus 1962 di Bandar Lampung, Lampung ini pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia (World Bank).

Bahkan namanya tercatat dalam daftar The World's 100 Most Powerful Women 2022 versi Forbes. Dia menempati posisi ke-47.

Selain itu, Sri Mulyani juga pernah dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia tahun 2006 oleh Emerging Markets Forum pada 18 September 2006.

Latar Belakang Pendidikan Menkeu Sri Mulyani

Mengutip dari laman resmi Kemenkeu RI, Sri Mulyani menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Bandar Lampung lalu melanjutkan ke SMA Negeri 3 Semarang.

Lulus dari sana, Sri Mulyani memilih studi S1 ekonomi di Universitas Indonesia (UI) sebagai pendidikan tingginya. Sampai pada 1986, dia mendapatkan gelar sarjananya.

Sri Mulyani melanjutkan pendidikan S2 ke University of Illinois di Urbana Champaign, Amerika Serikat. Dia mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economics pada 1990.

Dari universitas yang sama, Sri Mulyani pun berhasil meraih gelar Ph.D. in Economics pada 1992.

Perjalanan Sri Mulyani

Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sri Mulyani juga pernah menjabat di posisi yang sama saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Saat itu jabatannya dimulai pada 7 Desember 2005-20 Mei 2010. Dari sana, dia berhasil menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, menurunkan biaya pinjaman, dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor.

Di tahun 2008-2009, Sri Mulyani juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggantikan Dr. Boediono.

Selesai menjalani tugasnya sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjadi orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia pada 1 Juni 2010.

Kemudian di tanggal 27 Juli 2016, dia dilantik oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Keuangan kembali dalam Kabinet Kerja.

Pada masa periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi di tanggal 23 Oktober 2019, Sri Mulyani kembali dilantik sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.