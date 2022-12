JAKARTA - Kepala SMAN 47 Jakarta Selatan Anwar Musadat berharap bisa banyak manfaat yang didapat dari acara Okezone Goes to School yang diikuti hari ini, Rabu (14/12/2022).

Menurutnya, acara ini sangat berguna untuk membantu para siswanya mempersiapkan diri untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Tak hanya itu, ia juga berharap Okezone Goes to School ini bisa membantu para siswa dan peserta lainnya tetap bisa mengutamakan moral saat bermedia sosial.

"Semoga dengan adanya Okezone Goes to School ini bisa membuat anak-anak tetap berhati-hati dan beradab dalam bermedia sosial," ungkapnya saat memberikan sambutan di Okezone Goes to School yang digelar daring.

Diketahui, Okezone Goes to School akan digelar secara daring dan diisi oleh narasumber-narasumber terpercaya, Rabu (14/12/2022).

Akan hadir sejumlah pembicara dari Okezone dan MNC untuk Okezone Goes to School ini. Acara yang mengusung tema 'Digital Journalism & Sosialisasi SNMPB 2023' ini juga dimeriahkan dengan kuis berhadiah produk Faber-Castell.

Para pembicara yang hadir besok antara lain adalah Redaktur Pelaksana Okezone, Widi Agustian yang akan membawa materi 'Dasar Menulis Jurnalistik', kemudian Head of Social Media MNC Portal Indonesia, Rizki Gunawan yang akan memberi paparan 'Literasi Sosial Media yang Positif'. Hadir juga pembicara yang istimewa dalam acara ini adalah Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum, yang akan membawa materi 'Strategi Pemilihan Jurusan PTN Sesuai Aturan SNPMB 2023' dan juga Tentor Utama Bimbel SG, Ovy Aulia yang akan membawakan materi 'Tips dan Trik Mengerjakan Soal Test Skolastik Pada SNPMB 2023'. Acara digelar sejak pukul 10.30 WIB yang akan dibagi menjadi dua segmen yang diperkirakan akan selesai pukul 14.30 WIB. Ratusan siswa dari SMAN 47 Jakarta Selatan dan SMA Hang Tuah 1 Jakarta akan mengikuti acara ini.