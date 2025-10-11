Kartu peserta KIP Kuliah Lihat Dimana? Ini Link Resmi dan Cara Unduhnya

Kartu peserta KIP Kuliah Lihat Dimana? Ini Link Resmi dan Cara Unduhnya. (Ilustrasi: Freepik)

JAKARTA - Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek telah meluncurkan KIP Kuliah Digital. Ada dua hal yang ingin dicapai melalui penerbitan KIP Kuliah Digital tersebut.

Pertama, dengan KIP Kuliah Digital, mahasiswa penerima manfaat KIP Kuliah tidak perlu berlama-lama menunggu kartu fisik KIP Kuliah. Sebelumnya, kartu KIP Kuliah disatukan dengan ATM yang dikeluarkan bank penyalur. Kendalanya, mahasiswa musti menunggu lama untuk mendapatkan kartu KIP Kuliah.

Kini, dari bank penyalur, mahasiswa cukup mendapatkan ATM biasa yang dikeluarkan bank penyalur, sedangkan kartu KIP Kuliahnya bisa diunduh melalui SIM KIP Kuliah.

Hal kedua yang ingin dicapai melalui penerbitan KIP Kuliah Digital adalah meminimalisir pemalsuan dokumen KIP Kuliah yang merugikan mahasiswa. Dengan KIP Kuliah Digital, hanya mahasiswa yang bersangkutan, dengan akun pribadinya, yang bisa mengunduh kartu KIP Kuliah Digitalnya.

Lantas, bagaimana mahasiswa bisa mengunduh KIP Kuliah Digitalnya? Dikutip Sabtu (11/10/2020) dari buku “Panduan KIP Kuliah Digital” pada lldikti15.kemdikbud dirincikan langkah-langkah bagi mahasiswa untuk mengunduh KIP Kuliah Digital,

Langkah Pertama

Lakukan login akun KIP Kuliah di laman https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/. Untuk bisa login, masukkan nomor pendaftaran KIP Kuliah dan Kode Akses. Klik tombol ‘Masuk’.